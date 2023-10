Juanes relató que tuvo contacto con los extraterrestres en Suiza

Juanes lleva más de 36 años dedicado a la música. El paisa, considerado como un ícono de la historia musical de Colombia, lanzó su carrera como solista en 1999, luego de integrar durante varios años la banda Ekhymosis. Un año después, con su álbum debut, Fíjate bien, ganó los primeros tres Grammy Latino de su carrera.

Juan Estaban Aristizábal Vásquez se ha destacado por ser franco y contundente cuando habla de la música, pero también cuando se refiere a su vida personal, a los recuerdos de la violencia que vivió en su adolescencia, a su lucha cuando viajó a Los Ángeles persiguiendo su sueño en el arte, o a los problemas de ansiedad que ha experimentado durante un tiempo y que reconoció en una carta abierta a sus fans, que publicó en su Instagram en agosto de este año.

En una reciente entrevista concedida a Buen día Colombia, del canal RCN, habló de un episodio particular que vivió en el 2011, cuando se encontraba en Suiza, donde tenía programado un concierto. Juanes aseguró que allí pudo ver, a lo lejos, un ovni (Objeto volador no identificado).

Juanes vio ovnis en Ginebra, en Suiza

“Fue increíble la verdad, fue increíble porque antes de que eso me pasara, creía en eso, pero nunca me había tocado. Estábamos en Ginebra, Suiza, en un evento. Era la una de la mañana (...) En Latinoamérica eran las seis de la tarde, no teníamos sueño. Literal, estábamos en el balcón sentados, tomando cerveza y viendo la ciudad. Era la una de la mañana, no había absolutamente nadie en la ciudad, ni una moto. Nada, nada, silencio absoluto”, inició diciendo en su relato.

Juanes contó que el avistamiento de los ovnis duró cerca de media hora. Está convencido de que hay vida en otros planetas. Fotografía por: Andrés Sierra

El cantautor recuerda que frente al grupo se encendieron ‘cinco luces gigantes’. Inicialmente pensaron que se trataba de rayos de luz provenientes del aeropuerto y que eran aviones que se disponían a aterrizar allí. Lo particular, cuenta el papá de Luna, Paloma y Dante, fue que las luces se mantuvieron estáticas durante un largo rato. “De repente dije ‘¿qué es eso, tan extraño?’. Después se empezaron a mover de manera súper perfecta, es decir líneas, después hacían un triángulo. Desaparecían dos y aparecían otras, como unos patrones que se ven en internet”, añadió.

Ese enigmático momento, dice Juanes, duró cerca de 25 minutos. Luego, relató el músico, las luces se desaparecieron sin dejar rastro. “Y yo ‘¡esto es real, de verdad!’. Para mí fue brutal porque fue reafirmar que esto estaba pasando. Y más ahora, cuando ya el Pentágono de Estados Unidos y otros países, están diciendo ‘ok, ok si, es verdad. No sabemos qué es esto, estamos investigando (...) Es obvio, no podemos ser los únicos”, manifestó.