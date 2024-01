Juan Pablo Urrego contó uno de sus mayores ‘osos’: fue en la casa de su suegra

Rigo se ha convertido en una de las producciones más vistas de la televisión colombiana. La historia, que cuenta todo lo que tuvo que vivir Rigoberto Urán, uno de los deportistas más importantes del país, se ha ganado el corazón de miles de personas que, noche a noche, se reúnen frente a la pantalla chica para conocer lo que ocurre con cada uno de los personajes de la televisión.

Juan Pablo Urrego, quien personifica al deportista oriundo de Urrao, recibe halagos a diario por su interpretación. Sus admiradores no solo están pendientes de su trabajo, pues su vida personal se ha convertido en un tema de interés. Aunque suele ser muy reservado en lo que respecta a su vida privada, ha hablado de varios aspectos de sus vivencias fuera de lo profesional en diferentes entrevistas.

Los planes favoritos de Juan Pablo Urrego

Recientemente, en una entrevista con RCN, canal que transmite la novela, el nacido en Medellín mencionó cuáles son los planes que menos le gusta hacer y habló de uno de sus mayores ridículos. En su charla comentó que no hace muchas cosas que otros disfrutan.

“Por lo general me veo una película, trato de verme una película, o empezar una serie nueva, o continuar una serie, si la estoy viendo (...) soy un abuelito, no me gusta rumbear, no me gusta salir, soy medio aburrido, en ese sentido”, dijo el antioqueño respecto a lo que suele hacer en un día libre.

Juan Pablo Urrego y el ridículo que vivió en casa de su suegra

En medio del cuestionamiento, el artista, recordado por haber hecho parte de producciones como Nini, El capo 2, Los graduados, Esmeraldas y Sobreviviendo a Escobar, alias J.J, comentó que uno de los ‘momentos que lo mantienen humilde’, haciendo referencia a una de sus mayores vergüenzas, ocurrió en la casa de su suegra. El actor de 37 años reveló que lo habían invitado a comer y que hizo todo un desastre con la comida y con la loza de la madre de Manuela Valdés, su novia.

“Estaba en la casa de mi suegra y me dieron comida. Estaba en un segundo piso. Yo, por hacerme el bueno, y tal, yo bajé los platos y me caí en las escaleras. Quebré todo, platos, vasos, quebré todo. Siempre me acuerdo de eso”.