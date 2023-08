Juan Pablo Raba rompió el silencio sobre escándalo de acoso que lo rodea

Lejos de su vida profesional, Juan Pablo Raba ha sido noticia recientemente por las declaraciones que brindó Joseline Rodríguez, actriz venezolana, en las que lo acusó de haberla acosado, besado y tocado a la fuerza.

“Ese hombre me empujó contra la pared y quería darme los besos... a meterme mano. Yo, como pude, lo empujé y en eso entraron unos camarógrafos, entonces aproveché y salí corriendo al baño, donde me puse a llorar y las vestuaristas me preguntan qué me pasa, y yo les digo: ‘Ese hombre, el colombiano ese, me intentó agarrar y meterme mano’. Ellas me dicen que me calle y no diga nada porque, de lo contrario, la afectada sería yo”, aseveró la presunta víctima en el pódcast de Gustavo Campos.

De acuerdo con el testimonio de Joseline Rodríguez, esta situación ocurrió hace varios años en las instalaciones de RCTV (Radio Caracas Televisión), luego de que Juan Pablo Raba se ofreciera a darle un recorrido por el lugar.

La actriz y animadora venezolana Joseline Rodríguez denunció al actor colombiano Juan Pablo Raba de acoso en el podcast de Gustavo Campos.



Los hechos ocurrieron cuando Joseline entró a trabajar en el canal RCTV. pic.twitter.com/bMShCaIiOf — Dulce María Ramos (@DulceMRamosR) August 13, 2023

De igual manera, la actriz de Venezuela aseguró que hizo caso a las recomendaciones que recibió en ese momento y por eso nunca expuso el tema, hasta ahora.

“A lo mejor si yo le contaba a los directivos hacían algo, pero era el miedo de no querer salir del canal y bueno... a lo mejor Juan Pablo pensó que yo accedería a besarlo (...) A lo mejor no fue con intención de hacerme daño, pero a mí me pareció horrible. Quizás otras mujeres lo hacían, por eso él estaba acostumbrado, pero para mí fue horrible y una falta de respeto”, concluyó al respecto.

Te puede interesar: Novia de Jhonny Rivera reveló cuántas cirugías plásticas se ha hecho

Raba trabajó hace más de 15 años en Venezuela Fotografía por: Instagram Juan Pablo Raba

¿Qué ha dicho Juan Pablo Raba sobre los señalamientos en su contra?

El programa de entretenimiento Lo sé todo, del Canal 1, se comunicó con el actor para conocer su punto de vista sobre la polémica que le rodea.

Y aunque el protagonista de Distrito salvaje no se pronunció directamente sobre el tema, sí dejó saber que pronto emitirá un comunicado oficial. Sin embargo, las declaraciones de Raba se conocerán hasta que su equipo de abogados haya dado visto bueno al documento.

Puedes leer también: Amparo Grisales coqueteó con Pipe Bueno y confesó si le gusta más ahora que antes

“Él [Juan Pablo Raba] dice: ‘Como esto es de una gravedad que involucra tanto mi vida personal, como mi vida laboral, esto va a mis abogados. Estamos en un proceso. Vamos a construir y emitir un comunicado de prensa oficial’”, aseguró Ariel Osorio, presentador del magacín.