Juan Pablo Raba contó cómo maneja sus finanzas y cómo lleva una vida sin lujos

Juan Pablo Raba es uno de los actores más reconocidos del país. Su trabajo en producciones nacionales y otras latinoamericanas lo han llevado a protagonizar películas y series en países como Estados Unidos. El artista detrás de creaciones como Mi gorda bella, Narcos, Distrito salvaje y Justicia implacable, suele compartir en sus redes sociales varios aspectos de su vida, no solo como actor y productor, sino también como padre de familia y esposo.

Puedes leer también: Shakira y Karol G en la lista de las canciones favoritas de Obama del 2023

Recientemente, en una entrevista concedida a La Red, programa de entretenimiento del canal Caracol, el también director de cine y televisión reveló la forma en la que maneja su vida financiera. “En mi casa nunca faltó un plato de comida. Estudié en un colegio muy bueno, que me dio la oportunidad de ser bilingüe a las 12 años (…) No tengo nada de qué quejarme”, dijo.

“Mi papá tiene una fábrica de bordados en España. Recuerdo que con mi primer sueldo me compré unos guantes de fútbol, era arquero”, añadió. Según mencionó, a los 20 años comenzó a construir un camino en la actuación y se concientizó del dinero que ganaría y de la forma que lo invertiría.

En temas de dinero, Juan Pablo la tiene clara: desde los 20 años está en la actuación, y a pesar de la fama, siempre ha sido organizado. pic.twitter.com/fQqDy6FVkM — La Red Caracol (@LaRedCaracol) December 30, 2023

Así maneja su dinero el actor colombiano Juan Pablo Raba

“En mi tipo de trabajo, por la misma naturaleza del trabajo, te obliga a ser muy organizado (...) Cuando uno empieza acepta muchos trabajos, porque quiere trabajar y ser conocido, y después te das cuenta que tienes que ser más selectivo, porque un trabajo te lleva al otro y al otro y otro, es como una escalera, pero a veces los peldaños están más lejos. A veces te llegan propuestas y sabes que no es el proyecto que te va a llevar a eso que tú quieres”, relató.

Te puede interesar: Desmienten nuevo romance de Shakira: la barranquillera no estaría enamorada

Mónica Fonseca, su esposa y madre de Joaquín y Josephine, sus hijos, ha sido parte esencial, no solo en la forma en la que Raba ahorra, sino también en cuanto a la compra de bienes y servicios que sean realmente necesarios. La expresentadora de televisión es una abanderada del cuidado del medio ambiente, por lo que busca una vida minimalista y sencilla que no le haga daño al planeta.

“Tenemos que ser organizados. Una filosofía de vida es dejar guardado para dos años de no saber. Con los hijos también viene el hecho de que realmente no necesitas nada más. Somos un hogar en donde no gastamos por gastar, reciclamos y reutilizamos”, agregó y concluyó.