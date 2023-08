Juan Pablo Raba: Carla Giraldo y otras famosas lo apoyaron en polémica por acoso

El nombre de Juan Pablo Raba es protagonista de un sonado escándalo por estos días, tras ser señalado de acoso por la actriz y presentadora venezolana Joseline Rodríguez, quien aseguró que el colombiano la besó y tocó en contra de su voluntad.

A pesar de que el actor bogotano rompió el silencio y se pronunció por primera vez sobre estas acusaciones en su contra, no se ha animado todavía a entregar muchos detalles al respecto. Además, se negó a hablar públicamente o con medios de comunicación.

El actor trabaja con su equipo de abogados para afrontar la situación Fotografía por: Instagram Juan Pablo Raba

Quienes sí expusieron su opinión sobre la polémica de Juan Pablo Raba fueron varias actrices colombianas, quienes se volcaron a las redes sociales para demostrarle su apoyo y respaldo en esta compleja situación.

Una de las que defendió al artista de 46 años fue la presentadora y actriz Carolina Guerra, la cual le dejó el siguiente mensaje: “Juan Pablo Raba es y siempre ha sido un caballero (...) Tiendo siempre en creer en las mujeres, pero esta vez no. Juan Pablo es un ‘lord’ y ha formado un hogar realmente envidiable que no merece esto. Todo mi apoyo y solidaridad con él y con Mónica Fonseca”.

Otras de las famosas que apoyaron públicamente a Raba fueron Carla Giraldo, Violeta Bergonzi y Ana María Estupiñán. De igual manera, Pedro Palacio agregó: “Ahora todo es acoso sexual. No saben el daño que hacen”.

¿Cómo ocurrieron los hechos por los que Juan Pablo Raba es señalado?

“Ese hombre me empujó contra la pared y quería darme los besos... a meterme mano. Yo, como pude, lo empujé y en eso entraron unos camarógrafos, entonces aproveché y salí corriendo al baño, donde me puse a llorar y las vestuaristas me preguntan qué me pasa, y yo les digo: ‘Ese hombre, el colombiano ese, me intentó agarrar y meterme mano’. Ellas me dicen que me calle y no diga nada porque, de lo contrario, la afectada sería yo”, aseveró la presunta víctima en el pódcast de Gustavo Campos.

De acuerdo con el testimonio de Joseline Rodríguez, esta situación ocurrió hace varios años en las instalaciones de RCTV (Radio Caracas Televisión), luego de que Juan Pablo Raba se ofreciera a darle un recorrido por el lugar.

“A lo mejor si yo le contaba a los directivos hacían algo, pero era el miedo de no querer salir del canal y bueno... a lo mejor Juan Pablo pensó que yo accedería a besarlo (...) A lo mejor no fue con intención de hacerme daño, pero a mí me pareció horrible. Quizás otras mujeres lo hacían, por eso él estaba acostumbrado, pero para mí fue horrible y una falta de respeto”, concluyó al respecto.