Juan Duque le respondió a Lina Tejeiro por su canción con Andy Rivera

Esta semana fue tendencia el lanzamiento de la canción Ni con él ni conmigo, de Andy Rivera y Juan Duque. Las redes sociales se revolucionaron, pues, muchos fanáticos de los artistas no imaginaban que fueran a hacer un tema juntos, teniendo en cuenta que ambos fueron novios de Lina Tejeiro.

“El junte que jamás pensé ver jejej el tema está hermoso”, “la rompieron muchachos”, “les quedó grande la mujer más hermosa de Colombia”, “ella ya los superó y ustedes se quedaron en el tren”, “los dos entuzaditos y ella en su soltería feliz”, “y es que definitivamente el único que no facturó fue Piqué”, “lo mejor de todo es que ella está clara que no la olvidan”, son algunos de los comentarios que han hecho los usuarios en las redes sociales.

Juan Duque le respondió a Lina Tejeiro

Minutos después del lanzamiento del tema musical, la actriz de La ley del corazón grabó un video en sus redes sociales, contestándoles, de forma sarcástica. Su curiosa respuesta se volvió viral y muchos la aplaudieron: “Es acá donde sabemos por qué L a no está con ninguno de los dos... los dos más colgados”, “Lina es demasiado madura e independiente para creer que necesita estar aferrada a este par de desequilibrados mantenidos”, “ellos se cuelgan de ella y ella se les recuelgan”, “ellos facturan y Lina también”.

Pero, ahí no quedó todo. Juan Duque tampoco se quedó callado y a través de su cuenta de sus redes sociales publicó un mensaje que muchos relacionan como una indirecta para la actriz.

“Todos facturando, felices y en paz, fin”, se lee. Algunos usuarios lo apoyaron, mientras que otro lo criticaron: “ríe para no llorar”, “si no se cuelga no suena”, “qué karma estará pagando Lina con esos niños”, “te toca facturar a costa de ella porque con tu talento no puedes”, “qué pereza ese man”.

Letra de ‘Ni conmigo ni con él’, de Andy Rivera y Juan Duque

Preguntan siempre por ti, cuando estoy más feliz

Miento por convivir pero la realidad es que siempre estás aquí

No me conviene, de ese tema no se puede hablar

Solo tres sabemos la verdad, pero nadie se imagina

Que yo te quiero todavía, mamá.

__

Así lo nuestro termine me vas a recordar

Que dura esta despedida, reina. Es que el amor de una vida no se puede olvidar.

Si yo te quiero todavía, mamá. Así lo nuestro termine me vas a recordar

Que dura esta despedida. Reina, es que el amor de una vida no se puede olvidar.

__

Yo nunca me había enamorado, fuiste mi primera vez

Pero nadie me avisó que dolería después

Y aunque me haya equivocado

Te amo mucho y lo sabes no creo que me enamore de nuevo otra vez.

__

Que duro despedirme, entiendo que tienes que irte

Pero antes de que te vayas regálame una noche que nunca olvide

Lo de nosotros no era sexo, era hacer el amor

Solo vibra, pasión y conexión

La última noche quiero tenerte

Dame la verde, que rico verte, así no estemos juntos no te imaginas.

__

Que yo te quiero todavía, mamá, así lo nuestro termine me vas a recordar

Que dura esta despedida, reina. Es que el amor de una vida no se puede olvidar

Si yo te quiero todavía, mamá. Así lo nuestro termine me vas a recordar

Que dura esta despedida, reina. Es que el amor de una vida no se puede olvidar.

__

No te quiero, bebé, con el cora porque se detiene

Yo te quiero, bebé, con el alma porque nunca muere

Pero yo sé que intentas borrarme y te lamentas

Tanto que te di, pero lo bueno no lo cuentas.

__

Pensé que era yo, que el problema era mío

Y no te funcionó ni con él ni conmigo

Y pensé que era yo, que el problema era mío

Pero porque toca vuelvo y lo digo.

__