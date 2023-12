¿Juan Duque le dedicó canciones a Lina Tejeiro en su nuevo álbum?

En septiembre del 2022, tras meses de rumores, se confirmó que Lina Tejeiro y Juan Duque tenían un romance. La actriz y el creador de contenido confirmaron su relación con una fotografía juntos. La pareja publicó la imagen cuando Lina estaba hospitalizada por una infección urinaria, y en ella apareció un texto que decía: “¿Quiero ser tu novio? Aceptas”.

¿Por que terminaron Lina Tejeiro y Juan Duque?

En septiembre del 2022, tras meses de rumores, se confirmó que Lina Tejeiro y Juan Duque tenían un romance. La actriz y el creador de contenido confirmaron su relación con una fotografía juntos. La pareja publicó la imagen cuando Lina estaba hospitalizada por una infección urinaria, y en ella apareció un texto que decía: “¿Quiero ser tu novio? Aceptas”.

“Hace meses compré un rímel de pestañas, su empaque me encanto. Lo usé y me dejó las pestañas lindas. Pero con los días se fue secando y no era de la calidad que parecía, traté de darle tiempo pero se puso peor. Y como no me gusta conformarme con menos de lo que merezco, lo boté”, escribió la artista de 32 años. Tan solo momentos después, Duque decidió cambiar su nombre de Twitter, ahora X, a Rímel Albeiro, confirmando así, con humor, que era el destinatario del mensaje.

“Me está pegando fuerte el despecho, yo a esa mujer la amaba y le di lo más bonito y aquí les estoy cantando con el corazón hecho pedacitos, ella sabe que solo tenía cosas buenas pa’ ella y sabe yo cuánto la quise, no entiendo por qué está diciendo cosas que yo nunca hice (...) Espero esto no manche mi carrera musical que he trabajado con mucho cariño y mucho esfuerzo”, dijo el artista en medio de un concierto.

¿Juan Duque le dedicó una canción a Lina Tejeiro?

Recientemente, y aunque hace más de un año del rompimiento, les siguen preguntando por su relación. Aunque Lina no haba al respecto, Juan Duque sí ha respondido algunos interrogantes. En una dinámica, en su cuenta de Instagram, le contestó a un seguidor que quería saber si en su último trabajo discográfico hay alguna canción dedicada a Tejeiro. Enfático respondió: “No”.

“Aunque hay mensajes bien directos en las canciones, este EP lo hice por mí y para mí. Les juro que si no es por la música, no tengo cómo desahogarme y sanar cositas”, redactó.