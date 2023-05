Juan Duque, ex de Lina Tejeiro, fue operado de emergencia ¿Qué le pasó?

A finales del año pasado, la atención de los internautas colombianos recayó sobre la vida sentimental de Juan Duque y Lina Tejeiro, pues después de menos de tres meses de noviazgo, el cantante y la actriz habían decidido dar por terminada su relación. Durante meses, su amor estuvo en la mira de miles de seguidores, pues desde la primera cita se mostraron juntos públicamente, y cada tanto se filtraban fotos o videos de ellos en aeropuertos o viajando a la ciudad del otro para encontrarse.

Aunque nunca revelaron sus motivos para separarse, al inicio fueron blancos de críticas por haber finalizado, supuestamente, en malos términos. Hasta el momento, se sabe que ambos siguieron sus caminos por separados, él enfocado en la música y con un nuevo amor, y ella en su recuperación tras la extracción de más biopolímeros y en sus proyectos actorales.

Lina Tejeiro y Juan Duque publicaron mensajes en redes sociales que hicieron reaccionar a sus seguidores, ¿Qué decían? Fotografía por: Instagram

¿Qué le pasó a Juan Duque, ex de Lina Tejeiro?

Hace unas semanas, en un partido de fútbol donde también se encontraba Maluma, Juan Duque sufrió un golpe durante el juego que lo obligó someterse a una cirugía de rodilla. Aunque en redes se mostraba positivo y recuperándose, hace unos días el paisa contó que había presentado una infección y debía regresar a la sala de operaciones.

“Salimos de una para meternos en otra. Les cuento que hoy me operan de urgencia por una posible infección en una de las heridas. Una infección que Dios quiera no esté muy adentro de la rodilla y bueno, eso me tiene un poquito triste. Vamos a darle con toda, todo va a estar bien. Solamente espero volver otra vez, tranquilito, sanito, a saltar con ustedes en una tarima a entregarles todo”, expresó. Hace unas horas publicó una foto en sus redes sociales con ropa quirúrgica y en una cama de hospital, ahí se mostró sonriente y positivo.