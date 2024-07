Presentador de ‘La Red’ padece serios problemas de audición: “Creo que estás sordo”

Juan Carlos Giraldo es un conocido periodista que, desde hace seis años, conforma el equipo de presentadores de La Red, programa de entretenimiento del canal Caracol. Sin embargo, en horas recientes su nombre se volvió noticia por temas ajenas a su profesión en los medios de comunicación.

Juan Carlos Giraldo, Frank Solano, Mary Méndez, Carlos Vargas y Carlos Giraldo, presentadores de 'La red'. Fotografía por: Caracol Televisión

Juan Carlos Giraldo, el presentador de ‘La Red’ que está perdiendo la audición.

Por medio de sus redes sociales, el periodista dio a conocer que padece de problemas de audición, a pesar de no tener una edad avanzada. Algo que lo tomó por sorpresa.

“Yo descubrí mi problema de audición gracias a un amigo que, en medio de un viaje, notó que me tocaba preguntar mucho qué me habían dicho hacer o que me repitieran lo que me estaban contando. Una noche cualquiera me dijo: ‘Juan creo que estás sordo’, y ahí queda uno y por qué voy a estar sordo si no estoy tan viejo como para estar sordo”,

“Eso me quedó sonando y una vez el médico detecta estos problemas, me deriva a otros exámenes con la persona que le da al chiste y que me acompaña en todo este proceso (…) Me dice así clara y llanamente: Juan hay una pérdida importante bilateral de audición. Ahí empiezan a pasar muchas cosas por la cabeza. Un poco de susto por esta realidad”, concluyó Juan Carlos Giraldo.

¿Quién es Juan Carlos Giraldo, presentador de ‘La Red’?

Con más de dos décadas de experiencia en el sector de la moda, Giraldo ha establecido una carrera respetable como asesor de moda y comunicador. Se formó académicamente en Comunicación Social y Periodismo en la Universidad de Antioquia y se especializó en Apreciación Periodística de Moda en el Politécnico Di Milano.

Su carrera comenzó en la revista Cromos y ha contribuido a diversas publicaciones como El Colombiano y la Revista Fucsia. Además de su rol en ‘La Red’, Giraldo ha sido juez en el programa ‘Desafío Fashionista’ de Discovery Home & Health. Su presencia en televisión se ha caracterizado por su agudo sentido de la moda y su habilidad para comunicar tendencias y críticas constructivas dentro de la industria.

A pesar de los desafíos, incluyendo ser víctima de un asalto en Medellín, Juan Carlos Giraldo continúa siendo una figura influyente en la moda y el entretenimiento en Colombia.