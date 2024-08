Jotapé Martínez, en el ‘ojo del huracán’ por chistes sobre la muerte de Omar Geles

La muerte sorprendió a Omar Geles en la noche del 21 de mayo, mientras jugaba un partido de tenis en el Club Campestre de Valledupar y un ataque cardiaco fulminó su corazón. Desde entonces, familiares y seguidores se dedican a homenajear su memoria y el legado que dejó en la música vallenata.

Por esta razón, bastante polémica causó recientemente el comediante y trovador Juan Pablo Martínez Toro, conocido como Jotapé, quien hizo un par de chistes sobre el deceso del desaparecido cantautor.

¿Qué dijo Jotapé Martínez sobre Omar Geles?

Resulta que Perros Criollos, programa de comedia en el que Juan Pablo participa junto a Lokillo y Julián Gaviria, estrenó el 6 de agosto el capítulo número 54 en YouTube, grabado durante su presentación en San Francisco, California (Estados Unidos), el pasado 24 de mayo.

Precisamente, fue en este show que Jotapé habló sobre su experiencia como turista en Houston (Texas) y agregó algunos comentarios sobre Omar Geles, a modo de broma, que no sentaron nada bien entre los seguidores del artista vallenato.

“Nos dijeron: ‘Váyanse para Houston que allá es una chimba’. No, qué moridero; no hay nada para hacer. Eso más muerto que Omar Geles y nosotros buscando qué hacer”, expresó el comediante, tras lo cual sus compañeros y espectadores se mostraron sorprendidos.

Al ver la reacción del público a estas palabras, Jotapé Martínez aprovechó para agregar un segundo chiste: “Perdón, pregunta: ¿yo lo maté, pues? ¿Es que yo le pegué un pelotazo de tenis? ¡No, no, así no!”.

Por medio de redes sociales, fanáticos del fallecido artista se pronunciaron para pedir respeto por su memoria, así como por el duelo que atraviesan sus más cercanos familiares.

¿Quién es Jotapé Martínez?

Este joven paisa tiene el récord de ser el trovador más joven en la historia al coronarse en rey con tan solo 15 años. Su talento como músico y humorista lo llevó a trabajar como libretista en Sábados Felices apenas cumplió su mayoría de edad.

“Yo fui rey de la trova a los 15 años. La trova es un nicho pequeño, pero es un récord importante, el rey de la trova más joven. Ahí me descubrió Vargas Vil, me llamó y me dijo: ‘Usted debe tener talento para esto, escríbame un discurso para el presidente Santos’; entonces ese fue como mi casting y lo hice. A él le gustó y empecé a trabajar en Caracol a los 18 años”, explicó en una entrevista con La Ventana Podcast.

Desde hace dos años, Jotapé Martínez se embarcó en una aventura llamada Perros Criollos, junto a sus amigos Lokillo y Julián Gaviria, sin saber que este formato se convertiría en todo un éxito y los llevaría a recorrer el mundo.