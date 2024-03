José Miel se refirió a Melfi y Nataly Umaña: “Es una estrategia comercial”

El pasado 17 de marzo, José Miel se convirtió en el quinto eliminado del polémico reality del canal RCN, La casa de los famosos. Su salida causó polémica en redes, pues según algunos internautas, no debió ser él quien saliera de la competencia que busca entregar 400 millones de pesos a la celebridad que logre llegar hasta la final.

A su salida, el artista dejó como nominada para salir de la mansión en la próxima eliminación a la actriz Nataly Umaña, quien se ha visto envuelta en un inmenso escándalo tras ser acusada de serle infiel a su esposo, Alejandro Estrada, con Miguel Melfi, otro de los concursantes del formato. “Nataly Umaña es mi nominada. La nomino porque desde que entré a la competencia no tuve afinidad con ella y de por sí quería que saliera hoy, pero mira, salí yo (...) siento que es una persona hipócrita y poco de fiar”, comentó.

En medio de las entrevistas que ha dado a los medios de comunicación tras salir del programa, el cantante mencionó lo que para él ocurre, verdaderamente, entre el panameño y la intérprete recordada por su trabajo en El cartel de los sapos.

José Miel dijo ‘la verdad’ de Melfi y Nataly Umaña

“Alejito es un hombre maravilloso, guapísimo. Siento que ese tipo de cosas se arreglan en la casa desde el principio. Yo siento que hay muchas mujeres que se sintieron identificadas en el sentido de que están casadas y de pronto su relación ya no va más allá o se sienten mal, entonces yo siento que ser sincero y honesto con uno mismo con su pareja de decir las cosas y no llegar a un reality donde te está viendo toda Colombia, y toda Latinoamérica, todo Panamá, y estar con otro man sin haber terminado una relación. A mí eso me parece un poco terrible (...) Si se lo hizo a su marido, también se lo va a hacer a Melfi”, dijo en una charla con Lina Tejeiro y Roberto Velásquez para Vix.

En una entrevista otorgada a RCN mencionó, a su vez, que el romance entre Melfi y Umaña no era tan genuino como se creía. “Para mí es una estrategia comercial que ellos hicieron, porque dentro de la casa sí, se dan cariño y toda la vaina, pero Natlaly está en el ojo del huracán (...) creo que hicieron una mala jugada”, señaló.