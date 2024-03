Con el pasar de los días, La casa de los famosos Colombia se ha convertido en uno de los programas televisivos más vistos y populares a nivel nacional gracias las diversas situaciones que ocurren dentro de la competencia. El drama, las estrategias y los idilios son algunos de los factores que logran generar más polémica entre los habitantes y, por supuesto, entre los televidentes; quienes a través de sus redes sociales dejan al descubierto lo que piensan.

La casa de los famosos Fotografía por: Captura de pantalla Canal RCN

¿Quién es el más reciente eliminado de ‘La casa de los famosos’?

El domingo pasado, 17 de marzo, el Canal RCN emitió una gala más de eliminación de La casa de los famosos Colombia. En dicha oportunidad, Isabella Santiago, José Miel, Nataly Umaña, Juan David Zapata y Ornella Sierra era las celebridades que se encontraban en la placa y con grandes posibilidades de despedirse el reality show.

Luego del posicionamiento, Cristina Hurtado anunció que luego de culminar el proceso de votación virtual por parte del público, se conoció que, el cantante y actor José Miel era el quinto eliminado de La casa de los famosos Colombia.

José Miel de ‘La casa de los famosos’ reveló cuánto le pagaron por semana

Tras su salida del programa de televisión, José Miel, quien también fue participante de Yo me llamo, realizó una gira de medios de comunicación en la que dejó al descubierto varios aspectos poco conocidos de sus compañeros y del programa.

En medio de esta, el cantante aseguró para Tropicana Bogotá que, la negociación tardó aproximadamente un mes, pues el canal no estaba de acuerdo con la millonaria suma que cobraba por semana. Sin embargo, después de varias conversaciones, las directivas del canal y los productores accedieron y le pagaron quince millones de pesos por semana. De manera que, logró obtener 75 millones de pesos por su permanencia de cinco semanas dentro de La casa de los famosos Colombia.

“Uy, no, ¿cómo así? 15 millones semanales se ganaba José Miel por hacer de mueble. Me pregunto entonces cuánto se estarán ganando Karen y La Segura. Si hay justicia se deben estar llevando al bolsillo mínimo 40 millones”, “Uy, qué dineral. La verdad me parece mucho dinero para alguien no causo controversia ni nada de eso”, “Me encanta… él se comportó a la altura, no tuvo que pasar por encima de nadie para hacerse notar” y “Oigan va a tocar presentar casting porque pagan como bien jajaja con eso me compro un jurgo de cosas que necesito”, han sigo algunos de los comentarios que se han hecho presentes en redes sociales.