Jorge Salinas se peleó en entrevista con un periodista: “no me vuelvas a tocar”

Jorge Salinas protagonizó un hecho que causó revuelo entre los medios. El mexicano, de 54 años, protagonista de producciones como Mi destino eres tú, Mi corazón es tuyo y Fuego en la sangre, llegó al teatro del Parque Interlomas donde, con una gran alfombra roja, se celebraban las 100 representaciones de la obra Los amantes perfectos. Cuando precisamente desfilaba por el lugar, un reportero intentó llamar su atención para que le concediera una entrevista y lo tomó del brazo. El actor nacido en Ciudad de México, no tomó de buena manera el gesto del periodista, y le dijo de manera contundente, “no me vuelvas a tocar”.

El actor Jorge Salinas se casó en 2011 con su colega Elizabeth Álvarez. Su primera esposa fue Fátima Boggio, con quien vivió 12 años de matrimonio. Fotografía por: Getty Images

Al finalizar la función, Salinas se dirigió a la prensa para dar su versión sobre lo sucedido. “No tiene caso hablar de este tipo, nunca lo había visto en mi vida, sí quiénes son, sé de dónde vienen, en fin. Por más piquetes, agarrones, como el tipo que le tocó lanzar embarazada a mi mujer, lo hacen para provocar, a mí me han pateado por abajo”.

El artista, quien está casado desde el 2011 con Elizabeth Álvarez, madre de sus dos hijos pequeños, también habló acerca de los límites que fija a la hora de defenderse. “Nunca voy a reaccionar como otros compañeros, pero no voy a permitir que cruces mi círculo vital, me voy a mantener al margen, no va a haber agresión a menos que mi vida o la vida de mi familia esté en peligro”.

Jorge Salinas reaccionó ante rumores de romance

Salinas ha tenido varios problemas con la prensa, algunas relacionados con presuntas infidelidades. Uno de los más recientes ocurrió en enero, cuando fue captado, supuestamente, dándose un beso con Anna Paula Castillo, su nutrióloga, situación que pondría, de ser cierta, en peligro su matrimonio. La profesional aclaró que en su trabajo con varias estrellas, lo único que le interesa es el bienestar de sus pacientes. Salinas fue más fuerte en sus declaraciones. “Con los chismosos nunca he tenido buena relación, pero también los entiendo porque no tienen otra forma en la que puedan vivir y llevar el pan a su casa, no tienen esa fortuna, pero ni modo”.