Hija de Jorge Rausch no perdona error de su padre ¿Qué pasó?

Jorge Rausch, el famoso chef y jurado de MasterChef Celebrity, ha revelado algunos detalles de la relación con su hija Emma, quien, según el bogotano, todavía no le perdona un error que cometió como padre.

El cocinero bogotano, quien se divorció hace tiempo de Orit Feldman, madre de su primogénita, confesó en una entrevista con Laura Acuña que una vez tuvo que viajar por trabajo el día del cumpleaños de su hija, lo que le causó un gran dolor y una profunda decepción a la pequeña.

“Me acuerdo, y creo que mi hija Emma todavía no me lo perdona, me salió el viaje el día de sus cumpleaños y me tocó ir; entonces estuve ausente aquella vez”, aseveró Jorge Rausch, quien se mostró arrepentido de haber priorizado su carrera profesional sobre su familia.

Jorge Rausch aseguró que, si pudiera devolver el tiempo, no cometería estos mismos errores Fotografía por: Óscar Pérez

El experto en gastronomía, quien tiene otra hija llamada Maya, aseguró que ahora intenta estar más presente en la vida de sus hijas y compartir con ellas momentos de calidad. Además, habló de su actual novia, Nathalie Monsalve, una joven empresaria con quien lleva dos años de relación, y señaló que están disfrutando de una gran etapa.

En otro apartado de la entrevista, también reveló que sufrió xenofobia en Inglaterra cuando empezó a trabajar en un restaurante francés: “Me metieron a un cuarto frío y me dijeron que me fuera a mi país”.

Jorge Rausch es uno de los cocineros más reconocidos de Colombia y ha participado como jurado en varias ediciones de MasterChef en diferentes países. Actualmente se le puede ver en la quinta temporada del reality, en el que evalúa el desempeño de las celebridades que compiten por el título.

Te puede interesar: Lina Tejeiro con el corazón ‘en pedacitos’ por muerte de miembro de su familia

La pesadilla que vivió Jorge Rausch en Europa.

No todo ha sido color de rosa para el jurado de MasterChef a lo largo de su carrera en la gastronomía, puesto que en sus comienzos se le presentaron algunas piedras en el camino, como la experiencia que tuvo con uno de sus jefes, quien le pegó. Así las cosas, en una entrevista con la Revista Vea, Rausch recordó:

“Una vez hice algo mal y el jefe de la sección me metió al cuarto frío, apagó la luz y me pegó. Fui a donde el chef, le conté y le dije que la próxima vez que el tipo me pegara le iba a devolver. Y me respondió: ‘Si usted le devuelve yo lo echo’. El episodio no se repitió, pero no puedo decir que se relajó la presión. Eso no existe. No es como que uno va se queja y lo tratan mejor”.

Puedes leer también: Carlos Vives lamentó la muerte de Teto Ocampo ¿Quién era y de qué murió?

El chef colombiano agregó a este medio otra experiencia que parecía ser un sueño cumplido, pero terminó en una experiencia cargada de sentimientos negativos.

“Raymond Blanc, el chef patrón que tenía dos estrellas Michelin, trajo de incógnito a un crítico gastronómico a comer muchas veces. Al final nos reunieron y comentó sobre los fallos de varias comidas, criticó todo, pero dijo que había una sopa de berros que era espectacular, que era de tres estrellas Michelin, y resultó que esa sopa la hacía yo todos los días. Pero cuando llegamos a la cocina, al servicio siguiente, el chef ejecutivo lo que hizo fue montármela. Yo creo que le dio rabia que lo que más ponderaron lo hizo un colombiano por ahí, y no uno de los cocineros que había traído”, concluyó Jorge Rausch.