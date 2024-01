Jorge Rausch, de ‘MasterChef Celebrity’, estrena proyecto ¿De qué se trata?

Jorge Rausch es uno de los chefs colombianos con mayor reconocimiento internacional. Su talento en la cocina lo llevó a ser jurado de las cinco temporadas MasterChef Celebrity Colombia, así como de las versiones de este concurso en Chile y Ecuador.

Aunque el bogotano de 53 años tiene varios negocios en el sector gastronómico, su deseo de generar nuevos ingresos lo llevó a inaugurar otro restaurante en Bogotá.

Aunque no se conoce fecha de inauguración, varios famosos ya prometieron su visita el nuevo restaurante de Jorge Rausch Fotografía por: Instagram @jorge.rausch

Este es el emprendimiento de Jorge Rausch

A través de redes sociales, el chef informó a sus amigos y seguidores que pronto abrirá las puertas de Casa Palermo, un local de comida colombiana que irrumpirá en la industria con un concepto novedoso. Según su publicación, estará ubicado en un exclusivo sector de la capital colombiana.

“Muy pronto les presentaré este nuevo proyecto ¡Es espectacular! Nos vamos al Park Way, el barrio más lindo de Bogotá ¿De qué creen que se trata? Les estaré contando más”, comentó en dicho posteo.

A pesar de que el nuevo restaurante de Jorge Rausch ya tiene cuenta de Instagram, tan solo se conocen unas fotos del proceso de remodelación del lugar. Así que para saber nuevos datos habrá que esperar unos días más.

La presentadora Claudia Bahamón, el comediante Diego Camargo y las actrices Manuela González y Cristina Campuzano, fueron algunas de las celebridades que felicitaron al jurado de MasterChef Celebrity por este nuevo emprendimiento.

El negocio digital de Jorge Rausch

El experimentado cocinero tiene una página web en la que ofrece cursos de cocina y brinda asesoría profesional básica y avanzada. Algunas de las recetas que se pueden aprender en línea son de pastas, carnes rojas y blancas, arroces y otras especialidades.

El costo del taller es de 573.300 pesos colombianos y al registrarse la persona recibe acceso ilimitado de por vida. Además, los estudiantes tienen beneficios adicionales, como una clase magistral en vivo con el propio Rausch, un curso exprés de parrilla, recetas saludables con su nutricionista personal y recetas estrellas de su restaurante Criterion.

“Si me están buscando en este momento es porque están interesados en la cocina, pero no tienen las herramientas suficientes para hacer el plato que sueñan. En este curso vamos a ver no solamente recetas, vamos a aprender un poco de las técnicas, vamos a aprender a razonar en la cocina y más”, explicó Jorge Rausch sobre este curso en el que enseña a ser más eficientes en la cocina y a dominar nuevas técnicas que solo aplican los profesionales.