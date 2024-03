Jorge Alfredo Vargas, de Noticias Caracol, se reencontró con mujer que le enseñó a leer

Jorge Alfredo Vargas es una de las personalidades más importantes de la televisión colombiana. El bogotano, que está al frente de la emisión principal del noticiero del canal Caracol, se ha ganado el cariño de miles de personas que prefieren ese informativo para estar actualizados de lo que ocurre en el mundo entero.

Recientemente, el comunicador removió la nostalgia de su infancia al ir como invitado al colegio que lo vio crecer: Gimnasio Moderno. El periodista llegó hasta las instalaciones de ese plantel educativo para festejar los 110 años de existencia de la institución. Además de dirigir la ceremonia de celebración, se reencontró con personas importantes en su vida, entre ellas, una de sus docentes de primaria, quien le enseñó a leer cuando era apenas un niño.

Ella fue la profesora de infancia de Jorge Alfredo Vargas

“De regreso al colegio. Hoy mi colegio, el Gimnasio Moderno, cumplió 110 años. Nos reunimos la familia gimnasiana a recodar la historia y a recorrer nuestros salones, edificios y canchas de fútbol. En todos lados hay recuerdos y huellas que dejó en todos el Moderno. Un acto muy emotivo y especial en el cual se presentó el nuevo rector. Yo feliz y orgulloso de maestro de ceremonias”, detalló al lado de una galería de imágenes en donde, precisamente, subió el video con su profesora.

“Vengo al colegio, que cumple 110 años, y me encuentro con nada más y nada menos que con mi profesora de primero de primaria, que me enseñó a leer, y me enseñó a leer muy bien. Mi Vilma, divina”, mencionó antes de grabar un video con ella. “¿Era juicioso o necio?”, pregunta Vargas. “No, muy juicioso”, contesta ella.

En las demás imágenes se ve a Jorge Alfredo en el festejo con otros de sus excompañeros y amigos. Lució un elegante traje y una corbata que hacía juego con los colores oficiales del colegio de que lo vio crecer.