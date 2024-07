Johanna Fadul se pronunció sobre robo que sufrió su mamá: “le reventaron la nariz”

El pasado martes 16 de julio, la actriz Johanna Fadul denunció públicamente que Martha Fadul, su mamá, fue víctima de robo en su casa en Bogotá. ‘Daniela’, de Sin senos sí hay paraíso, mostró un video en el que se observa a dos hombres entrar a la vivienda y, posteriormente, salir con las pertenencias que hurtaron, entre ellas, celulares, dinero y otros objetos de valor.

Te puede interesar: ¿Carolina Soto se fue de ‘Día a Día’ de Caracol? Esta es la razón de su ausencia

De acuerdo con el coronel Pedro Saavedra, “Dos personas se ganan la confianza de ella manifestándole que van a comprar esta casa. Estando allí le hurtan dinero y otros elementos de valor. Nuestra Policía Nacional judicial está con todas las capacidades y la tecnología para lograr la captura de estas dos personas”, dijo.

¿Cómo fue el robo de la mamá de Johanna Fadul?

Horas después del atraco, la actriz publicó un video contando algunos detalles sobre cómo ocurrieron los hechos. “Estaba en un descontrol que no se los sé expresar, pobrecita... Ella no está bien, el trauma psicológico que deja esta gente que hace estas cosas, la persona lo adquiere en un dos por tres”, dijo.

De acuerdo con su relato, de manera inocente, su mamá dejó entrar a los ladrones, sin saber que eran ladrones. Es decir, ellos llevaban varias semanas ganándose su confianza, hasta que lo lograron.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

“Mi mamá no le abrió la puerta a un desconocido ni a un aparecido que llegó y ya, no señores. Mi mamá venía hablando con uno de esos dos señores desde hace un tiempo atrás, ese señor llegó a esa casa porque mi mamá la estaba vendiendo... El problema de esa casa es la inseguridad porque mi mamá vive sola en una casa enorme y nosotros como hijos decidimos este año salir de la casa porque no es la primera vez, es la tercera o cuarta o quinta vez que intentan meterse a la casa de mi mamá y desafortunadamente esta vez ella le abrió las puertas a los ladrones y de una manera genuina, creyendo porque como ella es un ser humano bueno”, relató.

Como en varias oportunidades habían intentado robar la residencia, Johanna y sus hermanos optaron por ponerle cámaras de seguridad. Sin embargo, el segundo piso no cuenta con ese sistema, por lo que los ladrones aprovecharon para amarrar a la progenitora de la actriz y llevarse todo lo de valor.

“La casa está llena de cámaras porque las veces anteriores que intentaron meterse optamos por ponerle medidas de seguridad para cuidar la vida de mi mamá. En el segundo piso no hay cámaras y allí le amarran las manos, le ponen algo en la boca y la ponen en el baño y la empiezan a insultar. La pateaban para meterla al cuarto y la agarran con un revólver y con un cuchillo, en medio de todo ella no quería decir lo que tenía pero al ver que ya estaban atentando contra su vida decidió hablar”.

Finalmente, los dos sujetos logran su cometido y la dejan amarrada a una silla. “Se llevan mucho dinero, sus celulares, las joyas. Le empezaron a pegar en la cara, le reventaron la nariz. Querían llevarse el carro y tuvieron la intención de llevarse los perros... Solo espero que la justicia exista... que agarren a esa gente, porque hoy fue mi mamá, detrás de ella quién sabe cuánta gente más”.