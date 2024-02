Johanna Fadul contestó a quienes criticaron su celulitis

Gracias a su actuación en producciones como Padres e hijos y El sol sale para todos Johanna Fadul se ha convertido en una de las actrices más reconocidas del país. La artista, que en la actualidad tiene una estable relación amorosa con su colega JuanSe Quintero, tiene una sólida presencia en redes sociales, de hecho, en su cuenta de Instagram tiene más de seis millones de seguidores.

Recientemente, la bogotana subió un video para presumir su figura y hacer una reflexión acerca de la perfección en las redes sociales. En el clip aparece la recordada ‘diablita’ de Sin senos sí hay paraíso disfrutando del sol de la playa. En las imágenes aparece luciendo un pequeño bikini y unas gafas negras. “Ser. La perfección la pones tu, yo también tengo celulitis”, redactó al lado del registro audiovisual.

La sección de comentarios se llenó de mensajes de apoyo a la actriz y de admiración al físico de la creadora de contenido. “Mujer, que cuerpazo. Siento mucha envidia, pero también mucha hambre”, “Celulitis dónde, no las vi”, “¿Celulitis? Jajaja con esa cuerpa no hay celulitis. Bendiciones”, “Que importa la celulitis”, “Yo no veo ninguna celulitis, la perfección que no es lo mismo, ese abdomen; waoooooo”, se lee en la publicación.

Esta no es la primera vez que Fadul hace referencia a su cuerpo. En abril del 2023, la actriz contestó a las personas que la criticaron por estar, supuestamente, muy delgada. “Yo no le doy importancia porque si lo muestro es porque me gusta estar así. Es más, a veces siento que quiero estar más rayada, más seca, más flaca, entonces yo me siento feliz, regia, siento que todos los días debo mejorar un poquito más”, manifestó.

En agosto de ese mismo año, es de recordar, Johanna reveló que se había sometido a un procedimiento estético para lucir más tonificada. Según reveló la intérprete de 37 años, se quitó la grasa de brazos, espalda, abdomen y piernas.

“Aquí les comparto la parte del proceso, que es muy doloroso. Muchos que quieren operarse le tienen miedo a este tipo de procedimientos. Sinceramente, esto es un momentico para un resultado de toda la vida. Claro, si lo cuidas. Ya no como antes. Ahora son menos traumáticos”, comentó por aquellos días.