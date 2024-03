Jimmy Vásquez, triste por comentarios de Valentina Lizcano: “La consideré una hermana”

Jimmy Vásquez y Valentina Lizcano son dos reconocidos actores que, en días recientes, se volvieron tema de conversación por una inesperada confesión que la caleña hizo sobre su colega, con quien compartió en la versión colombiana de Aquí no hay quien viva.

“A veces se le olvidaba echarse el Halls antes de la escena de besos. Debo decir, en defensa de él, que a mí también me pasaba. A veces se me olvidaba comerme la mentica antes de la escena. Entonces nos mirábamos a los ojos y muy honestamente nos decíamos: ‘Parce, se me olvidó comerme la menta, lo siento’, y yo decía de una, contengo el aire y listo”, declaró en entrevista con Los 40.

Sin embargo, este no fue el único comentario que Valentina Lizcano hizo de Jimmy Vásquez, pues también bromeó sobre su aspecto físico.

“En algún momento le dije: ‘¿Por qué siempre me toca con vos? ¿Cuándo me tocará con un bonito?’”, expresó entre risas.

Jimmy Vásquez reaccionó a la confesión de Valentina Lizcano

Días después del alboroto que causó la afirmación de la actriz de 39 años, el programa de entretenimiento Lo sé todo buscó a Vásquez, quien reaccionó en vivo a esas palabras.

“Todo está dicho. Valentina es una gran actriz y muy talentosa. Es recia, fuerte y sus comentarios a veces son ácidos”, mencionó el cucuteño, quien quedó evidentemente sorprendido.

Lo dicho por Jimmy Vásquez suscitó cientos de reacciones, sobre todo, por parte de quienes lo defendieron con mensajes como: “Se le nota la cara de decepción al escuchar a Valentina Lizcano”, “respondió como todo un caballero, lo aplaudo de pie” y “menos mal no le siguió el juego porque, de seguro, tiene muchos secretos para ventilar”.

Te puede interesar: Mariluna, de ‘Padres e Hijos’, y otros actores que pasaron de la televisión a las calles

¿Por qué se acabó la amistad entre Jimmy Vásquez y Valentina Lizcano?

En su charla con Lo sé todo, el actor también reveló por qué se alejó de Lizcano, quien fue una gran amiga suya hace varios años: “Como ella lo dice, en el pasado fuimos muy buenos amigos, pero una persona malintencionada le dijo una mentira y ella le creyó ¡Eso me dolió mucho!”.

En cuanto a si se sintió molesto por el secreto que expuso su antigua amiga y compañera, Vásquez advirtió que no, pero sí le molesta “volver a recordar cómo se dañó la amistad por chismes, cuentos y cosas de personas malintencionadas”.

Vea también: Constanza Duque salió de UCI tras padecer grave enfermedad: “Sobreviví”

“De las pocas virtudes que yo puedo exaltar de mí mismo, realmente, son la lealtad y la firmeza en la amistad. La mayoría de mis amigos lo han sido de casi toda la vida porque yo considero que los amigos son los hermanos que uno escoge y yo a Valentina, por mucho tiempo, la consideré una hermana, entonces pues si es un poco triste, pero... nada. Como dicen en la India, nada es gratuito ni casualidad y nada pasa porque sí. Entonces quizá la vida ya no nos tenía para ser más amigos”, concluyó Jimmy Vásquez.