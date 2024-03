Jimmy Vásquez revela por culpa de quién se terminó su amistad con Valentina Lizcano

En días pasados, Valentina Lizcano y Jimmy Vásquez protagonizaron un inesperado cruce de comentarios en el que, incluso, salió a relucir la razón por la que se acabó la amistad entre ambos actores.

“Como ella lo dice, en el pasado fuimos muy buenos amigos, pero una persona malintencionada le dijo una mentira y ella le creyó ¡Eso me dolió mucho! (...) La mayoría de mis amigos lo han sido de casi toda la vida porque yo considero que los amigos son los hermanos que uno escoge y a Valentina, por mucho tiempo, la consideré una hermana, entonces pues si es un poco triste”, comentó el cucuteño en charla con Lo sé todo.

Esta fue la cara que le quedó a Jimmy Vásquez tras ver en vivo las afirmaciones de Valentina Lizcano. Fotografía por: Capturas de pantalla Lo sé todo - Los 40 | Edición Revista Vea

Jimmy Vásquez volvió a hablar de Valentina Lizcano

En una nueva entrevista, esta vez con la emisora Los 40, a Vásquez le preguntaron si se sintió herido por el comentario que desató su nuevo disgusto con Lizcano:

“Claro, por supuesto, ¿para qué voy a decir mentiras? Es que no es la primera vez, siempre está diciendo y hablando”.

Cabe recordar que todo inició cuando Valentina Lizcano reveló los problemas que tuvo Jimmy Vásquez en algunas escenas de besos, según ella, por culpa del mal aliento que le producía el café.

“Como amigo, yo tengo virtudes y defectos, y si se supone que si tú eres mi amiga los vas conociendo. Eso significa que tu decides si los compras o no. Si lo haces te ganas eso: un tipo leal, incondicional, con un complejo de papá, que es capaz de ir a las tres de la mañana a donde sea y por quien sea. Por ejemplo, si tú me llamas y me dices: ‘Estoy borracha, vomitada y la embarré. Jimmy venga por mí’, yo voy a ir así me demore”, agregó Vásquez en su charla con Los 40.

¿Por qué Jimmy Vásquez y Valentina Lizcano ya no son amigos?

En la primera charla sobre su antigua amiga, Vásquez dejó en claro que un tercero fue el culpable de fragmentar su relación amistosa con Lizcano.

“Como ella lo dice, en el pasado fuimos muy buenos amigos, pero una persona malintencionada le dijo una mentira y ella le creyó ¡Eso me dolió mucho!”, dijo a Lo sé todo.

Ahora, en su conversación con Los 40, Jimmy Vásquez reveló quién fue la persona que lo alejó de Valentina Lizcano, al parecer, para siempre.

“Yo a ella jamás le hice absolutamente nada. Nosotros dejamos de ser amigos porque en algún momento yo tenía una expareja, en la que por cosas de la vida terminaron trabajando juntas (…) esa expareja inventó un montón de mentiras sobre porqué se terminó la relación y sobre mí, y eso terminó haciendo que ella (Valentina) se solidarizara con mi expareja, entonces de pronto deja de hablarme de un día para otro, porque sí”, aseveró.

“Entonces ahí empezó el raye, porque ella creyó eso, mientras yo quedé como: ‘¿qué?’ (…) ‘tú, que de verdad me conoces y sabes cómo soy, ¿crees eso?’. De ahí en adelante tomé distancia y no volví a hablar Con ella. Y si ya no le sirvo como amigo, pues pase la página y déjeme quieto”, concluyó Jimmy Vásquez.