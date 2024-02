Jim Velásquez reveló que no le gustan las mujeres mayores. ¿Y Alina?

En noviembre del 2024 se casó una de las parejas más polémicas de la actualidad nacional, la que se encuentra conformada por los actores Jim Velásquez y Alina Lozano. Los artistas han generado escándalo en redes sociales, no solo por el contenido que crean, sino también por la gran diferencia que hay entre ambos. Mientras que Alina tiene 54, Jim tiene 24.

Puedes leer también: J Balvin habla de la difícil situación que atraviesa: “Duele verlo en la clínica”

Los comentarios alrededor de la relación han sido varios, entre ellos, que el romance es falso, y que se trata de una alianza para ganar dinero gracias a los videos y fotografías con los que hacen publicidad en internet. Sin embargo, hay quienes dicen que se trata de un amor verdadero, y que eso se había notado gracias al matrimonio festejado en el penúltimo mes del año pasado.

Recientemente se creó polémica luego de que Jim revelara que, a pesar de estar con Alina, la recordada Nidia de Pedro el escamoso, no suelen gustarle las mujeres mayores que él.

¿Qué dijo Jim Velásquez de las mujeres mayores?

“No me gustan las mujeres mayores. Esta es una pregunta que me han hecho constantemente y hasta mis amigos cercanos me han dicho: ‘pero a ti te encantan’. Les tengo que decir que no me gustan. A mí me gusta Alina, yo me enamoré de su personalidad, de quién es ella, más no de su edad. Por ende no me gustan las mujeres mayores”, mencionó el influencer en un video subido a su cuenta de Instagram.

Te puede interesar: Así fue la boda de Andrés Cepeda, entrenador de ‘La Voz Kids’, y Elisa Restrepo

Los comentarios del video se llenaron de mensajes que admiraron la respuesta de Velásquez, pues lo catalogaron de romántico, y de internautas que aseguraron que era incoherente decir eso cuando su esposa es 30 años mayor que él.

“Es la respuesta de un hombre inteligente, con valores que ama y respeta a su pareja por como es, no por su edad, que bien habla eso de ti. Adorable este hombre”, “Me encanta tu respuesta. Todo un hombre un caballero el amor no tiene edad”, “Ridículo pues le gusta las mujeres mayores”, “Es cierto. Yo amé a mi Alberto y me triplicaba la edad y era solo él. Un señor, lo veo, y no me gusta”, se lee en algunos de los comentarios.