Jim Velásquez, esposo de Alina Lozano, reveló que una desconocida lo golpeó

La relación entre Alina Lozano y Jim Velásquez es una de las más polémicas de los últimos años en el mundo de la farándula nacional. Los dos actores han generado escándalo, no solo por la evidente diferencia de edad que se llevan entre sí (30 años), sino también por el tipo de contenido que hacen en redes sociales.

Los artistas contrajeron matrimonio en noviembre del 2023, en el municipio de Subachoque, con lo que acallaron los rumores que señalaban que su noviazgo era una farsa para ganar seguidores y publicitar sus carreras.

Puedes leer también: ‘La casa de los famosos’: así se veía Melfi en su adolescencia

Recientemente, ambos continúan siendo noticia en los tabloides nacionales. Además de anunciar sus intenciones de querer convertirse en padres, el intérprete denunció que había sido víctima de violencia física por una mujer en plena vía pública. De acuerdo con lo que contó en su cuenta de Instagram, todo ocurrió en el Huila, lugar en el que se encuentra trabajando.

Tal y como mencionó, durante su estadía en ese territorio, una mujer se le acercó para preguntarle si él era Jim Velásquez. Al contestarle de manera afirmativa, comenta el joven, la mujer comenzó a insultarlo y a decirle que por culpa de él habían despedido al vigilante del conjunto en el que vive Alina, que él y su esposa son muy ‘escandalosos’, y que no deberían estar haciendo contenido para redes sociales porque no son ‘un buen ejemplo para la sociedad’.

Mujer rasguñó la cara de Jim Velásquez, esposo de Alina Lozano

Luego de ello, recordó, la agresora se le fue encima y comenzó a golpearlo. En el video se ve a Jim con un rasguño en su nariz y con un leve moretón al lado de uno de sus ojos. “Mis amigos me la quitaron de encima, literalmente, porque estaba encima mío”, señaló.

Te puede interesar: Hija de Jorge Alfredo Vargas impactó con canción en ‘La Voz Kids’

“Hago este video para hacerles un llamado, por favor, de que la violencia no puede ser nunca, nunca, en ningún caso, justificable. Que nos tenemos que informar bien antes de actuar, informarnos de cómo suceden las cosas realmente. Afortunadamente no pasó a mayores, ya todo se normalizó. No a la violencia”, sentenció y concluyó.