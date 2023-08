Jim Velásquez confirmó la fecha de su matrimonio con Alina Lozano

Una de las relaciones más comentadas de la farándula colombiana durante los últimos meses, ha sido la de Alina Lozano y Jim Velásquez. Su noviazgo comenzó como una actuación para sus redes sociales, pero con el paso de los días se dieron cuenta que entre ellos ocurría algo más que una amistad, así que decidieron tomarlo en serio y darse una oportunidad, pese a que han recibido miles de críticas de los internautas por la gran diferencia de edad.

Te puede interesar: Érika Zapata de ‘Noticias Caracol’ está enamorada: “los días son más bonitos”

¿Qué pasó entre Alina Lozano y Jim Velásquez?

En los últimos días, la actriz quien interpretó a ‘doña Nidia’ en Pedro el escamoso, aseguró que no estaba pasando un buen momento con Jim. Una serie de problemas estaba afectando la relación: “No estamos bien en este momento, así que no hay comunicación. Creo que está en Barichara, Santander, en un evento, en un desfile. Creo, porque lo habíamos hablado antes y él sabía también que yo venía a Cali, pero lo más sano y como lo he hecho en otros videos en vivo es centrarse en uno”.

Más noticias de Alina Lozano y Jim Velásquez Jim Velásquez, novio de Alina Lozano, furioso en redes: “No soy un mantenido” Alina Lozano y Jim Velásquez ‘explotaron’ en contra de los seguidores, quienes que su relación es falsa y que el influencer quiere a la actriz por interés. Esto dijeron. Leer aquí: Jim Velásquez, novio de Alina Lozano, furioso en redes: “No soy un mantenido” Alina Lozano está ‘embarazada’ de Jim Velásquez: “se me dio este regalo” Por medio de un video, la actriz Alina Lozano, novia de Jim Velásquez, sorprendió a sus seguidores con sus declaraciones y afirmó que se siente feliz. Leer aquí: Alina Lozano está ‘embarazada’ de Jim Velásquez: “se me dio este regalo”

De igual manera, afirmó que haber hecho pública la relación les ha costado la tranquilidad. “Eso ha tenido un costo grandísimo para la relación. Un costo altísimo, que ha surgido justamente después del compromiso. Se han presentado cosas fuertes y en este momento no sé, a veces también pensar tanto las cosas no es tan chévere. Pero yo estoy acá y sé que donde él esté está muy bien”.

Alina Lozano y Jim Velásquez sí se casan. Esta es la fecha de la boda

Uno de los momentos más esperados de los seguidores de Alina y Jim es la boda. Tal como ellos lo anunciaron hace unos meses, próximamente sellarán su amor uniendo sus vidas en matrimonio.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Inicialmente habían hablado de una posible fecha que estaba programada para septiembre, pero cambiaron los planes. Recientemente, el generador de contenido de 24 años le confesó a su colega Camilo Arévalo que, pese a las dificultades que ha tenido en los últimos días con Alina, sí se casarán y lo harán en tres meses, es decir a comienzos de noviembre. De igual manera, el actor aclaró que no está siendo obligado como muchos de sus seguidores piensan, sino que por el contrario, lo está haciendo por voluntad propia.