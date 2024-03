Jim Velásquez confesó su gusto por otra famosa actriz: así reaccionó Alina Lozano

La pareja conformada por Alina Lozano y Jim Velásquez continúa dando de qué hablar. En esta ocasión, la actriz y su esposo sorprendieron a sus millones de fanáticos con una inesperada confesión que, además, generó una gran cantidad de opiniones.

Y es que el joven influenciador confesó que hay otra reconocida actriz, quien también lo dobla en edad, por la que siempre se ha sentido atraído.

¿Quién es la actriz que le gusta a Jim Velásquez, esposo de Alina Lozano?

Por medio de sus redes sociales, el joven de 24 años aseguró que nunca ha contemplado la posibilidad de estar con otra mujer diferente a su esposa. Sin embargo, admitió que, de hacerlo, sería con una mujer que, incluso, es amiga de la propia Alina.

Se trata de una reconocida psicóloga y actriz a la que el público colombiano recuerda por producciones como Yo soy Betty la fea, Casados con hijos, Chepe Fortuna, Casa de Reinas, Hasta que la plata nos separe, entre otras.

“Yo nunca me he planteado estar con otra mujer que no sea Alina Lozano, pero si lo hiciera, seguramente, sería con Lorna Cepeda. Siento que ella tiene swing, talento y es de Cartagena, y como a mí me gusta el mar, entonces siento que ella podría traer eso a mi vida”, aseguró Jim Velásquez.

¿A Alina Lozano no le gustó la confesión de su esposo?

Posteriormente, el creador de contenido mencionó que hace poco tiempo Lorna Cepeda le escribió a su WhatsApp, pero cuando mostraba las pruebas apareció la actriz y les recriminó a ambos.

“Hola, querida amiga Lorna. Yo jamás te di el número de mi esposo ¡Respetemos los hombres ajenos!”, manifestó la actriz de Pedro el escamoso en lo que parecía ser una conversación telefónica con su colega

Lorna Cepeda reaccionó en los comentarios de la publicación y dejó en evidencia que todo con Alina Lozano está de maravilla.

“¡Ajo, Ali! ¡Te quiero!”, escribió la también exparticipante de MasterChef Celebrity Colombia.

A Jim Velásquez no le gustan las mujeres mayores

En semanas recientes, el esposo de Alina Lozano sorprendió a sus seguidores, tras responder que, contrario a lo que muchos piensan, no le gustan las mujeres mayores.

“No me gustan las mujeres mayores. Esta es una pregunta que me han hecho constantemente y hasta mis amigos cercanos me han dicho: ‘pero a ti te encantan’. Les tengo que decir que no me gustan. A mí me gusta Alina, yo me enamoré de su personalidad, de quién es ella, más no de su edad. Por ende no me gustan las mujeres mayores”, fue la respuesta de Velásquez que dividió opiniones.