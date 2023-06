Jim Vásquez exigió respeto hacia Alina Lozano por críticas en redes: “respeten”

Las cirugías de Alina Lozano ha sido uno de los temas más comentados durante los últimos días en redes sociales y medios de comunicación. Luego de su compromiso con su joven novio Jim Velásquez, ‘doña Nidia’, de Pedro el escamoso pasó por el quirófano para hacerse unos cuantos retoques antes de llegar al altar.

Alina Lozano le dio el sí a Jim Velásquez tras la propuesta de matrimonio en el programa Bravíssimo de City Tv. Fotografía por: Twitter

Sus seguidores han estado a la expectativa por conocer cómo quedó la actriz. Aunque por ahora no ha mostrado el resultado final pues todavía está inflamada, los usuarios ya comenzaron a dejar sus comentarios, en u mayoría, criticándola por eso. “Ay no, ya aburre esta señora con tanta payasada le dio duro esa relación”, “ya raya”, “qué fastidio ver eso”, “la verdad no sé, ya ese contenido se vuelve como estresante. Quién dijo que alguien recién operada salga a saltar así no me parece”, “ya se están pasando solo por conseguir más seguidores”, “ya están muy aburridos”, “muy sobreactuados, nada que ver”, “ella está loca”, “está chiflada”, “yo admiraba tanto a esta actriz, pero creo que se le corrió shampoo”, “no necesitabas operaciones solo con cambiar de look y de ropa más moderna”, “a veces se vuelven cansones, de verdad se le va dañar la cirugía”.

Jim Velásquez pidió respeto hacia Alina Lozano

Luego de recibir múltiples críticas, el joven actor de 23 años apareció en su cuenta de Instagram para pedir respeto por su futura esposa. “Estamos muy cansados con Alina por los comentarios que recibimos contantemente a través de redes por los retoquitos que se hizo”, comenzó diciendo Jim.

Enseguida, explicó que los retoques que se hizo fueron muy naturales. “Dicen que quiere reciclar juventud, que quiere parecerse de 20, que está exagerando con todo lo que está haciendo. Si nosotros decidimos hacer lo que hicimos pensando precisamente en la naturalidad para que ella se sintiera bien con su edad. Fueron cosas muy sencillas, muy naturales, así que le pedimos que respeten y que no se metan en los que no les importa. Estamos cansados y no vamos a tolerar un comentario más, así que respeten”.

En el video el actor aparece muy serio, pero, en realidad, se trató de algo irónico. Al final salió la actriz con una almohada en el pantalón, simulando los exagerados procedimientos a los que se había sometido. “Qué pesar Alina tan talentosa, admirada y estar en estas con un inmaduro”, “Es fácil salgan de las redes sociales y tengan una vida privada”, “tantas bobadas”, “si están muy cansados pues no pongan bobadas en redes sociales así de simple”, “la verdad con respeto te digo que ustedes ya pasaron los límites de lo divertido a lo ridículo”.