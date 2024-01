Jhovanoty: revelan la millonaria suma que se gana en Tropicana

Jhovany Ramírez, conocido como Jhovanoty, es uno de los imitadores más populares del país, pues millones de risas ha sacado al público con las parodias de reconocidas figuras de la esfera pública colombiana, como Gustavo Petro, Amparo Grisales, entre otros.

Puedes leer también: Presentadoras de Noticias Caracol son víctimas de acoso por este hombre ¿Quién es?

Jhovanoty también ha brillado en 'Sábados felices' y 'La vuelta al mundo en 80 risas' Fotografía por: Instagram Tropicana

¿Cuánto se gana Jhovanoty?

El talento del huilense le ha abierto puertas en importantes espacios de la radio y televisión nacional. Tal es el caso de Tropicana, una emisora que le permitió llegar a miles de hogares en todo el país.

Como suele suceder con este tipo de personajes, son varias las dudas que rondan entre el público y una de las más frecuentes es sobre su salario en dicha estación radial. Y aunque el también presentador de Día a Día ha preferido responder con evasivas al tema, en días recientes se conoció que le pagan una jugosa suma de dinero.

El encargado de resolver esta duda fue Jota Flórez, director y programador de Tropicana, quien habló del tema en una charla que tuvo con Los 40.

“Hace cuatro años, cuando llegó, eran 14 millones de pesos y como ha pedido dos veces aumento, porque como siempre vive amenazando de que se va, que ‘jefe, me voy para Día a día’; entonces saquen cuentas”, aseguró el conocido locutor sobre el pago de Jhovanoty.

Las reacciones a esta información no se hicieron esperar y fueron miles de personas las que se animaron a opinar con comentarios como: “Voy a dejar la carrera para ponerme a imitar”, “ahora debe ganar el doble y a eso súmenle lo de ‘Día a Día’” y “lo felicito porque ha sabido sacarle provecho al don que Dios le dio”.

¿Por qué Jhovanoty dejó de imitar a Jessi Uribe?

Según contó el imitador en Tropicana, durante una entrevista que hizo a Diego Trujillo y Juanda Caribe, a inicios del 2023 uvo la oportunidad de entrevistar a Jessi Uribe para un programa de televisión.

Sin embargo, esta charla no pudo ser publicada porque el cantante de música popular se negó a dar su permiso por escrito porque se habló sobre su la madre de sus cuatro hijos, con quien terminó su relación antes de casarse con Paola Jara.

Te puede interesar: ¿Felipe Saruma sigue despechado por Andrea Valdiri? Esta publicación lo demostraría

“¡Imagínese! Yo ahí detrás del jopo del otro dizque para que firmara un papel, para que autorizara una entrevista y no se pudo sacar en televisión porque el señor no firmó. Yo imitando y diciendo a todo el mundo que sí, que Paulita y yo grabando ahí atrás, mientras Paolita decía: ‘¡Sandrita este hombre está de un juicio!’. Solamente por eso no quiso firmar”, expresó Jhovanoty en aquella ocasión.