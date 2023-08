Jhonny Rivera y su novia contaron cómo fue su primer beso: “él fue mi primer todo”

La noticia del romance de Jhonny Rivera y Jenny López ha despertado cientos de reacciones en los fanáticos de los artistas. Para muchos fue toda una sorpresa pues pensaban que el cantante se encontraba soltero, pues desde que se separó de la mamá de su hijo Andy no había vuelto a dar indicios de tener una nueva relación.

Jhonny Rivera. Fotografía por: Instagram Jhonny Rivera

Lo que más llamó la atención y por lo que se generó toda una polémica es por la gran diferencia de edad que se tienen, pues el intérprete de Te extraño es 30 años mayor que ella.

¿Cómo inició la historia de amor de Jhonny Rivera y su novia Jenny López?

Como han revelado, se conocieron porque Jenny es corista de la agrupación de Jhonny. Años después de compartir laboralmente, ambos comenzaron a notar sus sentimientos más allá de una amistad. “En mi mente no pasaba que le fuera a decir algo a ella. Primero porque ella es una niña muy cuidada por sus padres, siempre viajó con el papá o la mamá. Empezó viajando en el carrito de ellos, no en el bus”, dijo el artista en una entrevista con La Red.

Todo comenzó cuando el cantante quiso ayudarla a crecer en sus redes sociales. Él le prometió aumentar sus seguidores de 3 mil a 10 mil en Instagram. Si lo lograba, se daban un beso como “pago” de la apuesta que hicieron. A los tres días se logró, así que debieron cumplir la promesa.

En la entrevista con el mencionado programa, la pareja reveló que el día que fueron a darse el beso, Jenny tenía muchos nervios porque nunca lo había hecho. “Después de que ella me dijo que nunca había dado un beso, yo dije: ‘Esta niña no es para jugar’. Yo dije: ‘No, esto no es una apuesta de un beso y chao. Esta niña es muy interesante’. Entonces empecé a cortejarla un poquito”.

Novia de Jhonny Rivera respondió a críticas

La artista fue fuertemente criticada por muchos internautas, luego de confesar que el papá de Andy Rivera fue su primer novio. Por medio de un video publicado en sus redes sociales, la joven dijo: “Jhonny dijo que yo estaba nerviosa porque había sido mi primer beso y eso fue para la gente un escándalo, a mí me han insultado de las maneras que han querido, a Jhonny también, que por creerse el ‘cuento’ de que es mi primer todo”, comenzó diciendo.

Enseguida, contó que sus padres siempre la han cuidado mucho y por esa razón nunca tuvo una pareja sentimental antes del cantante: “yo he sido una niña también cuidada que ha sido todo un proceso salir hasta con mis amigas, ahora para salir con cualquier persona, y así hubiera sido así, no tengo porqué dar explicaciones de mi vida privada. Pero es increíble la cantidad de gente que me insulta por suponer que mi vida es igual a la de la mayoría”.