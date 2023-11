Jhonny Rivera y Jenny López hablaron sobre cómo manejan los celos

Jhonny Rivera y Jenny López, su novia, conforman una de las parejas más populares de la actualidad de la industria del entretenimiento. Los artistas han sido noticia, particularmente, por su diferencia de edad, pues mientras ella tiene 20 años, él cumplió 49 en febrero. Ese factor ha hecho que se diga que Jenny no quiere al intérprete, sino de está con él solo por fama.

Estas aseveraciones han hecho que la intérprete responda a las críticas que le llegan a diario, respecto a su romance con el artista detrás de temas como Soy soltero. En los últimos días, a través de una dinámica de preguntas y respuestas, la artista y su pareja, hablaron de la forma en la que manejan los celos en su relación.

Un internauta le preguntó: “¿No le incomoda o da pena presumir a un hombre que presume más a la exmujer que a usted?”. Rivera respondió el cuestionamiento y mencionó las razones que lo llevaban a no publicar fotos con su novia. Aseguró que, por comentarios como el de la persona que preguntó, prefería mantener todo en privado.

¿Qué dijo Jenny López sobre los celos a Jhonny Rivera?

“Yo estoy muy orgulloso de Jenny, yo la amo, y quisiera presumirla en mis redes, pero, ¿qué hago? cualquier cosa que subo con ella provoca infinidad de insultos, entonces una evita, un poquito, esos malos ratos”, comentó el oriundo de Pereira. “Yo no debo incomodarme porque él se lleva muy bien con todas sus exparejas, y me parece genial”, añadió la cantante del Cauca. Jhonny añadió que no tendría que llevarse mal con ninguna de sus exparejas, pues nadie se portó mal y ‘no hay nada que reprochar’.

Después le preguntaron al cantante sobre sus sentimientos al ver a su novia siendo tan ‘cariñosa’ con los músicos de la agrupación con la que ambos trabajan. Sin mayor problema respondió: “Me gusta que se lleve bien con mis músicos, porque el hecho que sea mi novia no la hace más, es una compañera más del grupo y todos somos un equipo”.