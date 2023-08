¿Jhonny Rivera tuvo un infarto? Esto reveló: “gracias a los que se preocupan”

Por estos días, Jhonny Rivera, cantante de música popular, ha sido muy comentado en las redes sociales por su polémica relación con su joven novia Jenny López y por el estado de salud de su hijo Andy Rivera, quien estuvo hospitalizado, al parecer, por depresión.

Jhonny Rivera Fotografía por: Arturo Rodríguez

En su cuenta de Instagram donde tiene 3,2 millones de seguidores, el artista suele revelar varios detalles de su vida y lo hace, generalmente, a través de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’, donde sus seguidores no dudan en preguntarle directamente sobre diferentes temas.

¿Qué le pasó a Jhonny Rivera?

En las últimas horas surgió un rumor en redes sociales que señalaba que, supuestamente, el intérprete de Nuestro amor no puede ser, había sufrido un infarto. No obstante, el artista desmintió esa información y reveló que está perfectamente de salud. “Qué susto me hicieron pegar. Estaba trotando por aquí por donde Andy y yo había dejado el teléfono, cuando llego y ese montón de gente que disque si me dio un infarto. ¡Casi me hacen dar un infarto! No, a mí no me ha dado nada o esperen… (se toca el cuello y el rostro) No, ¿Será que me dio un infarto y no me di cuenta? Gente sin oficio, hombre”.

Finalmente, aprovechó para agradecerle a todos los seguidores que se preocuparon por su salud. “Bueno, hablando seriamente, muchas gracias a toda la gente que se preocupa, a toda la gente que tiene buena energía. Gracias a Dios no me ha pasado nada. Y Andy hoy amaneció mucho mejor, vamos por buen camino”.

Perrito de Jhonny Rivera mató un pajarito

El artista también aprovechó sus redes sociales para revelar un lamentable suceso que ocurrió con su mascota Max y un pajarito. “Ay, mi gente, tengo una tristeza, imagínate que Max me mató el pajarito, porque Max no lo ataca, Max no, pero estaba comiendo y fue el pajarito y se le metió a la coca y le tiró un dientazo para espantarlo, pero pues obviamente, un pajarito tan frágil y lo mató. Estaba todo contentico el pajarito, ya salía al patio, ya volaba un pedazo, qué tristeza, ya murió, no les muestro porque es triste, qué pesar, mi mamá llorando y todo y Max no lo hace de malo, estaba comiendo, es un instinto”.

Finalmente, el papá de Andy continuó defendiendo a su perrito, afirmando que no lo hizo de maldadoso. “Ya eran amigos, cada rato estaba Max ahí y llegaba él y empezaba a escarbarle las paticas y Max se dejaba, pero los perros tienen ese instinto cuando están comiendo, nadie se les puede acercar a la coca porque se sienten atacados. Fue un instinto de reacción de Max, qué rabia, qué pesar, nada que hacer”.