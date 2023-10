Jhonny Rivera se hizo procedimiento estético en la cara: “Quedé como raro”

A sus 50 años, Jhonny Rivera ha demostrado ser un hombre muy cuidadoso con su apariencia física. Muestra de lo anterior son los retos de actividad física que realiza a través de redes sociales, así como los tratamientos estéticos a los cuales suele someterse.

Te puede interesar: Murió Nicolás Cardona, actor de ‘Chepe Fortuna’ y ‘Merlina, mujer divina’

Jhonny Rivera prometió que mostrará los resultados del procedimiento Fotografía por: MartínezColonia Fotografía

¿Qué se hizo Jhonny Rivera en la cara?

El cantante de música popular sorprendió a su comunidad de fanáticos en la tarde del 30 de octubre, al contar que iba de camino a realizarse un procedimiento en el rostro. Sin embargo, lo que llamó la atención fueron las consecuencias que, según dijo, va a tener que enfrentar en próximos días.

Además, aseguró que no va a mostrarse en redes sociales, al menos mientras se recupera del todo y puede presumir los resultados.

“Como les parece que voy de camino a hacerme una cosa en la piel, un tratamiento y voy asustado porque dicen que uno siempre queda rojo, moreteado, mejor dicho, no sé cómo voy a quedar, pero creo que me tendré que ausentar por ahí unos tres días. Mejor dicho, no sé, depende cómo quede, pero ahí les voy contando por si me pierdo mucho”, explicó el intérprete de Empecemos de cero.

Puedes leer también: Yeison Jiménez contó los detalles de la sobredosis que sufrió: “Me pasé”

Así quedó Jhonny Rivera después de su tratamiento

Horas más tarde, el músico risaraldense colgó una nueva historia a su Instagram. Y aunque no mostró su cara, tal y como lo advirtió, aseguró que quedó “como raro”.

“Estoy por aquí haciendo una canción, me quedó buenísima. No les puedo mostrar mi cara porque quedé como raro, de pronto mañana, no sé cómo amanezca. Porque como me preguntan que cómo me fue en ese procedimiento, pues me fue muy bien, pero obviamente tiene sus consecuencias y entonces como no les muestro mi cara, les muestro la cara de negra (su mascota), pero es para contarles que me fue bien”, concluyó.

Gracias a las publicaciones de Jhonny Rivera, sus seguidores quedaron intrigados por saber a qué tratamiento se sometió, cuál es la finalidad y, sobre todo, cómo quedará después.

“Más hombre como Jhonny, por favor, que se preocupen tanto por cómo se ven”, “debe ser un rejuvenecimiento facial, no tengo pruebas, pero tampoco dudas” y “si la novia se cuida tanto, él también debe hacerlo y no quedarse atrás”, fueron algunos de los comentarios que recibió.