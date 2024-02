Jhonny Rivera ‘metió la pata’ en concierto de Luis Alberto Posada. Así se disculpó

Jhonny Rivera sorprendió a sus fanáticos en la tarde del 4 de febrero, al hablar de un video que circula en redes sociales de la ‘metida de pata’ que cometió, en días recientes, durante una presentación con Luis Alberto Posada.

Jhonny Rivera se mostró muy apenado por lo que ocurrió.

¿Qué le pasó a Jhonny Rivera y por qué se disculpó con Luis Alberto Posada?

Resulta que los artistas de música popular se encontraron hace poco en un evento privado, pero Rivera se equivocó en la primera canción que interpretaron juntos, lo que desató una serie de críticas en redes sociales.

“El colmo que no se sepa este clásico del Maestro Posada”, “ahí sí te vi muy mal, viejo Jhonny” y “¿será que tenía sus tragos encima?”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Ante los cuestionamientos, Jhonny Rivera se pronunció por medio de unas historias de Instagram y explicó que, como muchos saben, la canción Doble dosis de licor no es suya sino de Luis Alberto Posada y Fernando Burbano. Además, tampoco tenía planeado interpretar el tema y por eso no recordó la letra en el momento.

Y es que en vez de “voy a beber por despecho”, dijo “voy a brindar tu despecho”.

“¡Por ahí se está viralizando un video que me da una pena! (...) Yo en la vida he cantado esa canción. Obviamente la he escuchado por ahí, pero nunca la había cantado en público. Sin embargo, me lancé al ruedo y justo empezando me enredé en la letra. Haga de cuenta que compuse una nueva canción sobre la marcha”, comentó entre risas.

Por último, el papá del reguetonero Andy Rivera ofreció unas disculpas a Luis Alberto Posada, así como a los asistentes del evento, por su pequeña equivocación.

“Ahí les subí el video ¡Yo lo veo y me muero de la pena! ¿Cómo no me voy saber esa canción?, ¡si es un palo! Solo que, cuando iba subiendo a la tarima, arrancó la canción y yo no recordaba cuál era, entonces me pasaron el micrófono y me cogieron fue... Bueno, me equivoqué. Menos mal fue solo empezando y luego coroné bien la canción. Qué pena con el maestro, con el público, con ustedes y con todo el mundo ¡Un palo de esos y no me lo voy a saber yo!”, concluyó.

El mal rato que vivió Jhonny Rivera por culpa de una intensa seguidora

El pasado 14 de diciembre, cuando se disponía a tomar un vuelo hacia Ecuador, el músico de 49 años tuvo un pequeño altercado con una seguidora que lo reconoció en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, de Palmira (Valle del Cauca).

“Iba entrando al aeropuerto cuando la gente empezó a pedirme fotos, pero los minutos pasaban y yo no avanzaba. Mis músicos ya estaban en la fila para el ingreso y chequeo de las maletas, entonces debía llegar ya, pero yo daba un paso y también tenía que dar una foto. En ese momento una señora me cogió del brazo, me haló hacia atrás durísimo y me dijo: ‘Venga que usted no se puede ir sin la foto’”, explicó en su momento.

Según Jhonny Rivera, hubo una fuerte reacción de su parte, debido a la violencia con la que fue tomado del brazo, y todo terminó en un incómodo forcejeo.

“El halón fue tan duro que me dejó doliendo el hombro y a mí me dio mucha rabia. Luego hice fuerza para zafarme y ella empezó a halarme más duro, entonces terminamos forcejeando los dos ahí y la gente, al ver eso tan brusco, se retiró y no me pidió más fotos. Ellos pudieron pensar que fui grosero, pero no. Es que no está bien que me pidan algo a las malas o a la fuerza”, agregó.