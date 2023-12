Jhonny Rivera fue agredido por fanática en un aeropuerto: “Terminamos forcejeando”

Jhonny Rivera es un cantante de música popular que lleva 30 años cantándole al desamor y la ausencia con canciones como Empecemos de cero, El dolor de una partida, Tomando una cerveza y Te extraño.

Y aunque es un artista muy entregado a su numerosa comunidad de seguidores, en horas recientes vivió un momento bastante incómodo gracias a una fanática.

Después de su separación con la mamá de su hijo Andy Rivera, el cantante de música popular quiso acabar con su vida. Fotografía por: MartínezColonia Fotografía

¿Qué le pasó a Jhonny Rivera?

El músico de 49 años comentó a través de su cuenta de Instagram que este 14 de diciembre, cuando se disponía a tomar un vuelo hacia Ecuador, tuvo un pequeño roce con una fanática que lo reconoció en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, Valle del Cauca.

“Tengo un achante porque me pasó una cosa más maluca y no se me ha quitado de la cabeza (...) Iba entrando al aeropuerto cuando la gente empezó a pedirme fotos, pero los minutos pasaban y yo no avanzaba. Mis músicos ya estaban en la fila para el ingreso y chequeo de las maletas, entonces debía llegar ya, pero yo daba un paso y también tenía que dar una foto. En ese momento una señora me cogió del brazo, me haló hacia atrás duro y me dijo: ‘Venga que usted no se puede ir sin la foto’”, explicó.

Posteriormente, Jhonny Rivera mencionó que hubo una dura reacción de su parte, producto de la molestia que sintió en ese momento: “El halón fue tan duro que me dejó doliendo el hombro y a mí me dio mucha rabia. Luego hice fuerza para zafarme y ella empezó a halarme más duro, entonces terminamos forcejeando los dos ahí y la gente, al ver eso tan brusco, se retiró y no me pidió más fotos”.

Por último, el papá del reguetonero Andy Rivera dijo que el dolor en su hombro, por cuenta de dicha agresión, persistió durante varias horas. Además, aprovechó para dejar un mensaje a las personas que estaban presentes en ese tenso momento.

“Ellos pudieron pensar que fui grosero, pero no. Es que no está bien que me pidan algo a las malas o a la fuerza, entonces estoy muy incómodo y apenado con la demás gente porque, a pesar de lo que parecía, yo sí quería más fotos solo que no de esa manera”, concluyó.

¿Por qué Jhonny Rivera viajó a Ecuador?

El risaraldense aterrizó en Guayaquil el pasado jueves, pues se presentará este 15 de diciembre en la ciudad vecina de San Cayetano de Chone.

Jhonny Rivera es el ‘plato fuerte’ de la noche, pero a su lado también estarán BerEn, Ismael Alcivar y su novia Jenny López.