¿Jhoan López le fue infiel a Cintia Cossio? Estos mensajes desatan rumores

Cintia Cossio y Jhoan López anunciaron en noviembre de 2023 que, luego de 12 años de relación amorosa y un hijo llamado Thiago, tomaron la decisión de separar sus vidas.

“Terminamos en las mejores condiciones y seguiremos teniendo una excelente relación por amor al hijo que tenemos en común”, expresó la hermana de Yeferson Cossio en aquella ocasión.

¿Por qué terminaron Cintia Cossio y Jhoan López?

La influenciadora paisa aseguró en su momento que un desgaste fue el motivo de la ruptura: “Las cosas no iban bien desde finales de agosto. Tratamos con todas las fuerzas recuperar nuestra relación, pero a veces es mejor retirarse y quedar con lo mejor de cada uno, que forzarnos y hacernos daño”.

Sin embargo, ahora se desataron rumores que señalan a una supuesta infidelidad de Jhoan López como la posible razón por la que todo terminó.

Los comentarios se suscitaron debido a un video que Cintia Cossio compartió junto a Thiago en el lugar donde se encuentran de vacaciones. “Me rompieron el corazón y ahora tengo a mi hijo caminando por el Polo Norte”, escribió en la descripción de la publicación que, de inmediato, puso a especular a sus más curiosos seguidores.

Las dudas sobre una tercera persona en la relación aumentaron cuando la hermana de Yeferson Cossio reaccionó a algunos de los mensajes que recibió. Por ejemplo, le dio ‘me gusta’ a la crítica que hizo una de sus fans a los hombres infieles, y que surgió como respuesta al comentario de otra usuaria, quien afirmó: “O sea que sí fue Jhoan el que falló”.

Además, cuando le preguntaron si lo dicho era algún tipo de metáfora, Cintia Cossio aclaró que “no, el texto es literal”.

“Como me rompieron el corazón me vine al Polo Norte a distraer mi mente y me traje a la bendi”, agregó.

Estas fueron algunas de las interacciones de Cintia Cossio que desataron dudas sobre una infidelidad de Jhoan López Fotografía por: Captura de pantalla Tiktok

Cintia Cossio ya había enviado indirecta a Jhoan López

La pulla de la también modelo a su antigua pareja se dio por un video que Lina Tejeiro subió a sus redes sociales, en el que hace lypsinc de un audio que se ha vuelto viral en redes sociales.

“No, hija. Yo por hombres no lloro, ¿para qué voy a estar llorando por la m**da esa? Ese tipo no va a valorar mis lágrimas, entonces que se quede con su m**da y que se ahorque, si quiere ¡Que a mí me deje en paz porque yo por eso no voy a llorar!”, se escucha en la grabación.

Fue entonces cuando Cintia Cossio comentó “si soy” en la publicación de Lina Tejeiro y, por supuesto, estas palabras no pasaron desapercibidas y fueron consideradas por muchos como una clara indirecta hacia Jhoan López.