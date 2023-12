Jhoan López, ex de Cintia Cossio, se tapó el tatuaje que tenía de su hijo, Thiago

En noviembre de este año, Cintia Cossio anunció públicamente su separación de Jhoan López, con quien llevaba 12 años de relación y con quien tiene un hijo llamado Thiago.

A través de un comunicado, redactado y publicado en Instagram, la hermana del creador de contenido Yeferson Cossio relató que el matrimonio con su expareja venía mal desde agosto del 2023 y que, aunque lo habían intentado, habían preferido darle un fin definitivo al romance.

Desde entonces, a ambas partes de la exrelación se les ha visto por aparte, compartiendo con sus amigos y familiares. Hasta el momento, la única parte que ha salido a hablar de lo ocurrido ha sido Cossio.

Cintia Cossio dijo que su ruptura con su exesposo no era por marketing

Recientemente, Cintia, molesta, decidió callar los rumores que la acusaban de haber usado su relación como publicidad para su carrera en redes sociales. “Jamás en la vida he utilizado mi hogar, mi sagrado hogar, como marketing, y jamás en la vida lo utilizaré. Jamás en la vida utilizaría como marketing algo tan sagrado para mí”, mencionó.

“Todo, absolutamente todo lo que aparece en redes sociales, en noticias, todo son especulaciones, todo son chismes, todo son mentiras, porque el tema de lo que ha estado sucediendo durante estos meses entre él y yo ha sido muy privado, muy de él y yo. Lo único que fue público fue ese comunicado que yo hice, de resto todo ha sido muy privado”, añadió.

¿Por qué se tapó el tatuaje Jhoan López, ex de Cintia Cossio?

En medio de los rumores alrededor de la separación, Jhoan hizo público un video con el que mostró lo que había hecho con el tatuaje que se había hecho en honor a Thiago. En la parte interna de uno de sus brazos, el antioqueño tenía retratada la cara de su hijo, el que tiene con la creadora de contenido y que está próximo a cumplir nueve años.

Según explicó, la decisión de cubrir el retrato surgió porque, debido a su crecimiento muscular, la cara del niño se distorsionaba cada que él hacía un movimiento con su extremidad superior. “Quedaba muy deforme, mero chicharrón”, detalló.

Tal y como reveló, el tatuaje de la cara de su hijo no quedará descartado. Aunque decidió cubrir el que tenía con otro diseño, confesó que se volverá a hacer la cara de su primogénito pero en otra parte de su cuerpo. “No les había mostrado cómo me quedó tapado este tatuaje de Thiago. Solo aguanté una sesión, esa parte es muy dolorosa. Ya quedó casi cubierto, me haré su rostro en otro lugar”, añadió.