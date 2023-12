Jhoan López, ex de Cintia Cossio, reveló si quiere tener más hijos

A mediados de noviembre una noticia sorprendió a los seguidores de los Cossio, la famosa familia de influenciadores, específicamente, a los fanáticos de Cintia, la hermana de Yeferson. La antioqueña causó impacto cuando reveló que su relación con Jhoan López no daba para más y que, luego de 12 años de matrimonio, había decidido divorciarse.

¿Por qué se separaron Cintia Cossio y Jhoan López?

“Les cuento que hace poco menos de un mes Jhoan y yo decidimos dar por terminado nuestro matrimonio, el cual duró 12 años (…) y bien, desde finales de agosto, tratamos con todas las fuerzas de nuestro ser recuperar la relación, pero a veces es mejor retirarse y quedar con lo mejor de cada uno, que forzarnos y hacernos más daño”, escribió la creadora de contenido en una historia en su cuenta de Instagram.

Desde entonces, han sido varias las teorías que han surgido acerca de las razones de la ruptura. Aunque en el comunicado la influencer paisa, de 26 años, reveló que habían roto en buenos términos, y que mantendrían una relación cordial, por el bienestar de Thiago, el hijo que tuvieron, algunos internautas señalan que algo grave habría ocurrido entre la pareja. No obstante, esto solo ha quedado en el plano de la especulación.

¿Jhoan López quiere volver a ser papá?

Recientemente, el exesposo de la Cintia habló de su intención de querer tener más hijos. En un video subido a su cuenta de Facebook, en el que sostenía una conversación con Thiago, su hijo de 8 años, el menor le preguntó si quería tener más hijos, a lo que Jhoan respondió que sí.

“Sí, yo creo que me gustaría tener otro hijo más”, mencionó sin dejar de explicar que no es un plan a corto plazo, pues un nuevo integrante a su familia le demandaría mucho trabajo y esfuerzos que, por el momento, no le puede ofrecer.

Causó curiosidad que, en la charla, Jhoan le preguntó a su hijo que, si él quería ser padre al hacerse mayor, a lo cual el pequeño contestó afirmativamente y que deseaba nueve bebés.