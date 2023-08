Jessica Cediel vuelve a hablar de su deseo de ser mamá: “No tengo novio, ni modo”

Nuevamente, Jessica Cediel se refirió a las intenciones que tiene de ser madre. A través de sus redes sociales, la presentadora colombiana habló del tema, luego de enterarse del sueño que había tenido su papá. Según contó, su padre le contó que había soñado que ella estaba encinta.

“Hoy mi papá me compartió que sonó algo muy bonito. Me dijo: mamita, soné que estabas embarazada de tu novio. Le dije: Gracias papito, pero imposible porque no tengo novio, ni modo de estar embarazada”, escribió.

Aunque confirmó que no se está embarazada y de aclaró que no tiene ninguna relación sentimental, Jessica Cediel ha expresado su deseo de ser mamá. En medio de una conversación que sostuvo en el 2022, con la presentadora Eva Rey, la también modelo aseguró que quiere serlo y habló de la cantidad de hijos que quiere tener.

En el año 2021, la presentadora aseguró que había pasado por un proceso médico para congelar sus óvulos Fotografía por: Instagram Jessica Cediel

“Sí, claro. Los que Dios quiera. Nosotras somos tres y mi número ideal siempre es el tres, pero en este momento de la vida lo que Dios quiera y lo que él quiera. Que vengan sanos, eso es lo más importante (...) Ofertas hay muchas, pero hay que escoger a la persona indicada. Uno no le puede dar un hijo a cualquiera. Es formar familia, es la imagen paterna, es construir un hogar. Ese es el sueño que tengo en este momento de mi vida”, afirmó.

En diciembre del 2021, Cediel reveló que había decidido tomar la decisión de congelar sus óvulos. “Tenía que comentarles otra cosa: estoy súper tetona. Es producto de algo que les voy a compartir esta semana, de algo hermoso. Yo creo que es de las cosas más lindas que uno se regala en la vida como mujer”, comentó la presentadora en sus historias.

“Familia de Instagram ¿cómo están? Pasaba por aquí a saludarlos, feliz diciembre, feliz comienzo de mes. Más adelante les voy a compartir el mejor regalo de Navidad que me he dado en la vida”, añadió. Según explicó, el proceso inició en septiembre del 2021. En ese momento se sometió a exámenes para verificar la condición de su aparato reproductivo.

“Vamos a empezar los medicamentos para estimular el crecimiento de los óvulos. Se hace con unas inyecciones en la barriga”, contó el médico especialista encargado del proceso en un video compartido por Cediel por aquellos días.

“Todos mis óvulos fueron madurados con éxito, con un tamaño ideal (...) uno no solamente le crece la panza, se le crecen los senos. Es normal obviamente por toda la carga hormonal”, agregó Cediel.