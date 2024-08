¿Jessica Cediel tiene nuevo amor?: “mi sonrisa lo dice todo”

La vida sentimental de Jessica Cediel ha sido uno de los temas que más interés le ha generado a sus seguidores. Sus relaciones con Pipe Bueno y Mack Roesch fueron muy comentadas en su momento. Con el deportista estadounidense estuvo a punto de casarse, pero, finalmente, su ruptura generó una polémica en redes sociales.

Desde entonces, Cediel no se ha vuelto a mostrar en una nueva relación amorosa, aunque sí ha explicado que tiene varios admiradores, pero ninguno, según ella, ha tenido la fortuna de que lo oficialice como novio.

¿Quién es el novio de Jessica Cediel?

En varias oportunidades, la expresentadora de La Descarga ha presumido en sus redes sociales algunos detalles que ha recibido de personas muy especiales para su vida; sin embargo, no ha revelado sus nombres, generando expectativa en sus seguidores.

Recientemente, a través de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’, un usuario aprovechó para abordarla sobre el tema del amor. Respecto a ello, Jessica dio señales de tener un nuevo novio, aunque no reveló mayores detalles.

“Toda la vida he tenido pretendientes, gracias a Dios no me puedo quejar. Y que si tengo a alguien en secreto, ay, es que no sé, desde hace algunos años tomé la decisión de no compartir mucho de mi vida personal porque cositas varias sucedieron, pero, ¿qué les puedo decir? Mi sonrisa lo dice todo. Cuando sea el momento, muy seguramente lo compartiré y lo publicaré. Pero les puedo decir que hay un secreto por ahí que me tiene feliz”, afirmó.

No aseguró que se tratara puntualmente de una nueva pareja sentimental, sin embargo, sus seguidores especulan que la presentadora estaría muy feliz porque estaría estrenando novio. No obstante, minutos después de revelar que estaba muy feliz, aclaró: “para responderte la pregunta, no, no tengo novio”.

Un usuario la tildó de “odiosa” por no contar los detalles de su vida sentimental; sin embargo, algunos de sus seguidores están al pendiente de cada una de sus publicaciones para ver si la presentadora deja alguna señal de la persona que estaría conquistando su corazón.

Jessica Cediel es criticada por “espiritual”

En sus redes sociales, Jessica suele publicar varios versículos bíblicos y hablar abiertamente de su amor a Dios. No obstante, ha recibido fuertes críticas porque, según muchos internautas, sus palabras no son coherentes con sus acciones, pues también publica videos de sensuales bailes y con poca ropa.

Para contestar a sus críticos, Cediel dijo hace unas semanas: “está bien, para eso son las redes sociales, aquí hay gustos para todos los colores y por ejemplo en mi cuenta yo monto las cosas de acuerdo a lo que siento. O si de pronto me siento un poquito más mund4n4 y quiero montar una canción bailando o compartir algo de mi trabajo, familia y demás, también lo voy a hacer. ¿Me entiendes?, como que aquí hay de todo para todo el mundo. Siempre he dicho que los gustos son respetables y para los gustos se hicieron los colores, así que nada, gracias por participar y te mando un besito”, aseguró.