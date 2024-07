Jessica Cediel recibió romántico regalo, pero no sabe de quién: “¿cuál de todos?”

La vida sentimental de Jessica Cediel ha sido uno de los temas que más interés le genera a sus seguidores. Sus relaciones con Pipe Bueno y con Mack Roesch fueron muy comentadas en redes sociales y medios de comunicación nacionales e internacionales.

Desde que rompió su compromiso con el deportista estadounidense, la modelo y presentadora no ha vuelto a presentar públicamente a una nueva pareja sentimental. Sin embargo, en varias oportunidades ha expresado su deseo de volverse a enamorar y conformar una familia con hijos.

Jessica Cediel, entre lágrimas, entregó triste noticia: "Ojalá me recupere"

¿Jessica Cediel tiene nuevo novio?

Aunque la presentadora lleva varios años soltera, en redes sociales y medios de comunicación la han vinculado sentimentalmente con varios hombres, pero, hasta el momento, la también actriz no confirmó ningún romance. Lo que sí ha dicho es que tiene varios admiradores, aunque no ha revelado quiénes son.

En las últimas horas, a través de su cuenta de Instagram donde tiene 10,3 millones de seguidores, Cediel publicó un video contando que está sorprendida porque recibió un amoroso regalo de parte de un admirador secreto. Lo que llamó la atención no es el detalle, sino la persona que se le envió, pues según ella, no sabe quién fue, por lo que se ha convertido en todo un misterio.

“Les voy a contar una historia, acabo de llegar a mi casa, extremadamente cansada, hoy fue un día muy lindo y vean con lo que me encuentro, un regalo de este ramo de rosas tan espectaculares, pero no sé quién me lo mandó. O sea, ¿cuál de todos me lo mandó? Están hermosas”, dijo, mientras mostraba un video.

Enseguida, aprovechó para agradecerle a la persona que se lo envió, afirmando que no le entendió la tarjeta que le dejó junto con el ramo de flores. “Quien sea que las haya mandado, están muy lindas, pero no entendí la tarjeta, ahí me dejaste como perdida, no sé quién eres”.

Varios de sus seguidores le han escrito bromeando que fueron ellos los que le enviaron las flores y, por supuesto, no dudaron en llenarla de elogios. “El de las rosas fui yo, estoy enamorado de ti, Jessica, te amo, sé mi novia por favor”, “un hijo contigo debe salir lo más hermoso que hay en el planeta”, “eres mi amor platónico”, “eres hermosa”, “eres un encanto de mujer”, “eres preciosa”, “aquí tienes tu media naranja”.