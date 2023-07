Jessica Cediel no aguantó y explotó ante las burlas por bailar en redes

Jessica Cediel es una de las celebridades colombianas con mayor reconocimiento, pues además de ser presentadora en diferentes programas de la televisión nacional ha trabajado con canales internacionales. Además, es actriz y ha participado en varias películas.

Sin embargo, la bogotana de 41 años suele ser blanco de críticas por medio de redes sociales y en la tarde del 11 de julio no fue la excepción.

Resulta que Jessica Cediel compartió en su cuenta de Instagram un video bailando al ritmo de Greeicy Rendón. Lo que no esperaba era que esa simple publicación desatara una gran cantidad de burlas en su contra.

“Ella se quedó en los 15, pero está bien porque cada quien vive la vida como le gusta. A mí me gustaría verla trascender y que viva acorde a su edad. Los 40 bien puestos también son sexys, pero de otra manera más madura. Hay mujeres bellas y son coherentes con su edad”, fue uno de los comentarios que recibió la famosa colombiana, quien no se quedó callada y contestó.

¿Qué dijo Jessica Cediel ante las burlas?

La antigua presentadora de Sábados Felices y La Descarga no aguantó y respondió al anterior mensaje con una reflexión muy aplaudida entre sus seguidores.

“Entonces uno no puede bailar después de los 15 años porque no ‘trasciende’. Bebé, la vida está en ser felices a los 15, 20, 30, 40 y demás, sobre todo si no le estás haciendo daño a nadie. Cada quien se realiza de la forma en que quiera, así que no generalices. Si tienes 40 y te sientes bien de determinada manera... bien por ti”, fueron las palabras de la también modelo y comunicadora social.

Jessica Cediel no paró allí y publicó una historia de Instagram en la cual amplió sus comentarios sobre las constantes burlas y críticas que recibe en redes sociales.

“No entiendo qué daño le hago al mundo cuando bailo ¿Por qué hay gente que no disfruta ver a otros felices? (...) Hay gente a la que se le daña el día por ver a alguien bailando. En estos días me puse un traje de baño de Estados Unidos y también empezaron a criticar y decir que me creía gringa ¿Es en serio?”, aseveró.

Posteriormente, Cediel agregó que “nadie tiene una vida fácil, pero la diferencia está en cómo se enfrentan los obstáculos”.

“Cuando yo veo esos comentarios me da risa y no rabia, porque es muy curioso ver cómo existen personas que no me aguantan, pero viven ahí pendientes de lo que hago y no se pierden ni media”, concluyó.