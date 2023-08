Jessica Cediel mostró sin filtros el problema en su piel que pocos conocían

Jessica Cediel sorprendió a su fiel y numerosa comunidad de seguidores en la tarde del 6 de julio, tras mostrarse sin filtros ni maquillaje en una serie de historias que subió a su cuenta de Instagram.

Las publicaciones de la modelo y presentadora sirvieron para que una gran cantidad de personas notara ciertas imperfecciones en su rostro.

“Tengo una alergia. No sé qué me pasó. Mi maquilladora dice que fue algo que me comí. Ya me estoy poniendo cremitas con cortisona”, comentó Jessica Cediel.

Fue tanta la insistencia con este tema, que la bogotana se pronunció de nuevo, entregó mayores detalles y mostró de cerca las manchas que tiene, sobre todo, en la zona de los pómulos.

“Tengo melasma y por eso siempre va a estar así. A veces no se notan cuando me las tapó con maquillaje pero hoy por ejemplo no me las quise tapar. Puede que mejoren un poco con algunas cremas o tratamientos faciales pero SIEMPRE van a estar porque soy así”

Los seguidores de la también figura de redes sociales no tardaron en reaccionar a las imágenes, entre otras cosas, porque varias páginas dedicadas a curiosear en la vida de los famosos replicaron estos contenidos.

La discusión que generó Jessica Cediel al hablar de sus problemas cutáneos

En diciembre de 2022, la antigua presentadora de Sábados felices y Muy buenos días mencionó que su piel tiene algunas imperfecciones causadas por el sol y por la edad, pues se aproxima a cumplir 42 años.

“Así soy, para que cuando me vean en la calle no comiencen a criticar. No tener la piel perfecta también es perfecto”, fue el cuestionamiento que lanzó ante quienes piensan que no tiene un solo defecto físico.

Y aunque muchos de sus seguidores señalan que Jessica Cediel es la culpable de generar falsas expectativas, pues casi nunca mostrarse al natural, otros la defendieron y hasta la elogiaron con comentarios como: “El problema es que siempre se muestran como no son y. cuando uno se los encuentra, no ve lo que exponen a diario”, “debería mostrarse con mayor frecuencia así, para que las personas le empiecen a ver más real” y “yo no veo ninguna imperfección, para mí ella es divina”.