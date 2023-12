Jessica Cediel lamentó no poder darle todavía nietos a su papá

Jessica Cediel es una de las presentadoras más famosas del país en la actualidad. La bogotana, que hoy se encuentra al aire en la pantalla chica de Colombia gracias en La vuelta al mundo en 80 risas, impactó en la industria internacional, por esa razón, hace unos años, se mudó a los Estados Unidos para expandir su carrera profesional.

La también actriz, quien se desempeñó como anfitriona de formatos del canal Caracol como Yo me llamo, se dedica a su vida profesional a la par que cultiva su parte espiritual. Cediel, cristiana desde el 2019, decidió mantenerse célibe hasta encontrar al hombre ideal.

En una entrevista con el programa Los Informantes, concedida ese mismo año, destacó que, tras los conflictos de salud que había tenido a causa de los biopolímeros que le inyectaron en los glúteos, sintió que tenía que acercarse más a Dios.

Jessica Cediel teme que su papá no conozca a sus nietos

La expresentadora de Muy Buenos Días está tranquila con su decisión, pero en días recientes rompió en llanto al hablar de su deseo de darle nietos a su padre. Comentó a sus seguidores de Tiktok no tener tiempo suficiente para lograrlo.

“Mi papá me preguntaba ayer si yo quería tener hijos, entonces yo obviamente le dije que sí. Me decía que si ya estaba con alguien, y le dije que no, que estaba esperando a que llegara la persona ideal, pero yo le pregunté: ‘papi, ¿tú vas a conocer a mis hijos, verdad?’ y me decía: ‘sí, mamita’. Yo le pido a Dios que me dé el tiempo para que mis hijos puedan conocer a su abuelo y su abuela también”, dijo entre lágrimas.

Don Alfonso Cediel, padre de la también actriz, estuvo internado en la Fundación Santa Fe, justo para los festejos navideños. Jessica compartió con sus seguidores la angustia que la embargaba, pero después les entregó un parte de tranquilidad. “Gracias por sus mensajes y bonitas oraciones. Mi padre ya salió de la clínica. Gracias a todo el equipo de la Fundación Santa Fe”, escribió en Instagram.