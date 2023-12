Jessica Cediel explicó por qué sigue soltera

Jessica Cediel es una de las presentadoras más representativas de Colombia. La también modelo, recordada por rol en La Descarga, Yo me llamo o La vuelta al mundo en 80 risas, ha forjado un sólido camino en el mundo de la televisión nacional. Por temas laborales, la bogotana vive en Estados Unidos.

La también actriz, además de ser reconocida por su trabajo, ha generado controversia en diferentes ocasiones por la forma en que vive su vida amorosa.

Jessica Cediel y su decisión de no tener relaciones sexuales

En el 2019 Jessica reveló que había decidido convertirse al cristianismo. En una entrevista con el programa Los Informantes, destacó que, tras los conflictos de salud que había tenido a causa de los biopolímeros que le inyectaron en los glúteos, sintió que tenía que acercase más a Dios.

Ese año confesó que su vida sexual y romántica tendría un giro de 180 grados porque, para seguir los valores de su nueva religión, entraría en un proceso de abstinencia sexual. El celibato, confesó, lo rompería solo cuando encontrara a un hombre para contraer matrimonio.

Cediel, sin embargo, ha sido víctima de muchas críticas en redes sociales por parte de quienes señalan que su personalidad no coincide con su religión, supuestamente, por la falta de coherencia entre lo que hace y dice. La bogotana recibe a diario, comentarios negativos en su cuenta de Instagram por los videos que sube bailando ‘música inapropiada’ o luciendo poca ropa.

¿Por qué está soltera Jessica Cediel?

Recientemente, la famosa 41 años volvió a referirse a su celibato y a las razones por las cuáles continúa estando soltera. En una dinámica de preguntas y respuestas, contestó los cuestionamientos de internautas que se mostraron interesados en su vida romántica y sexual.

“No lo hago (tener relaciones sexuales) hace mucho y no me hace falta, ¿por qué? porque cuando alimentas más espíritu, la carne a muriendo, y no he tenido ganas de estar con nadie o de estar ni siquiera conmigo misma (…) en este momento mi deseo sexual está como dormido, guardándose para cuando llegue mi marido (...) Estoy soltera por elección, quiero un hombre de Dios. Ese es mi mayor anhelo y sí, siento que Dios aún no me lo ha presentado”, dijo sobre el tema.

El exnovio más recordado de Jessica Cediel es Pipe Bueno

Es de recordar que la relación amorosa que tuvo con Pipe Bueno fue muy sonada en el mundo del espectáculo del país. La conductora y el cantante de música popular terminaron en el 2014, tras cinco años de noviazgo y conservan una bonita amistad.