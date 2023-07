Jessica Cediel es tildada de ‘loca’ por incómodo video para sus seguidores

Con 10 millones de seguidores en Instagram, Jessica Cediel se ha destacado como una de las famosas colombianas más activas de las redes sociales. A la modelo bogotana le gusta compartir con sus fanáticos gran parte de su vida cotidiana.

En varias oportunidades ha sido criticada por sus fotos y videos donde aparece bailando en poca ropa. Aunque la presentadora ha guardado silencio en varias oportunidades, en otras sí ha salido a defenderse de manera contundente.

¿Qué pasó con Jessica Cediel?

En las últimas horas, la modelo publicó un video donde quiso mostrar cómo es un día de trabajo para ella cuando tiene que grabar algún proyecto que lleva varios cambios en su vestuario. “Vestirse, desvestirse… play and repeat. Estamos pa’ las que sea. 4 cambios de look por día”, se lee en la descripción.

En el clip aparece ella cambiándose de ropa en varias oportunidades, mostrándose en ropa interior y explicando que es un proceso agotador. “Esta es la realidad de nuestro trabajo, esta es nuestra cara. Esto literal es a la guerra, a veces la gente piensa que tan fácil”.

Aunque parecía un video normal, muchos de sus seguidores expresaron por medio de los comentarios que no era coherente y que tampoco era necesario mostrarse mientras se cambiaba: “la verdad no entiendo el vídeo, ¿de que se trata? ¿Qué quiere mostrar, demostrar? No sé”, “no entendí qué tiene que ver una cosa con la otra”, “ella ya está medio loca, el video no tiene sentido, no entendí nada nada”, “al principio no entendí, y al final tampoco”. Por ahora, la presentadora no ha contestado nada ni tampoco ha brindado detalles de cuál es el proyecto en el que se encuentra actualmente.

Jessica Cediel respondió a burlas por sus bailes

Hace unas semanas fue tendencia la respuesta de Jessica Cediel a sus detractores, todo por un video que publicó bailando. De manera directa, la modelo de 41 años les contestó: “entonces no se puede bailar después de los 15 porque no ‘trasciende’. Bebé la vida es ser felices a los 13, 15, 20, 30, 40 y 50, sobre todo si no le está haciendo daño a nadie. No entiendo qué daño le hago al mundo cuando bailo ¿Por qué hay personas que no disfrutan ver a otros felices?. Hay gente a la que se le daña el día por ver a alguien bailando. En estos días me puse un traje de baño y también empezaron a criticar y decir que me creía gringa”.