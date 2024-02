Jessica Cediel enamoró y desencantó bailando al ritmo de Shakira

En el programa de Telemundo Hoy día bailamos, Jessica Cediel, una de las presentadoras más importantes de Colombia, ha dado mucho de qué hablar con sus habilidades para la danza. La bogotana ha descrestado con sus movimientos y con la disciplina que ha mostrado para aprender cada uno de los pasos que sus profesores le enseñan.

Recientemente, la exconductora de Muy buenos días, desaparecido formato matutino del canal RCN, logró una puntuación perfecta al hacer una llamativa coreografía de la canción Ojos así de Shakira con su compañero, Patricio Quiñones. La celebridad, recordada también por su participación en La vuelta al mundo en 80 risas, del canal Caracol, mostró el proceso del montaje en sus redes sociales, y generó centenares de comentarios, tanto positivos como negativos

“Esta un día es cristiana, otro día es humorista, otro día es gitana, otro día se cree Shakira”, “A veces pienso que está mujer le falta afecto ya está como cansona”, “Se ve súper hermosa por qué la critican ella está es trabajando”, “No molesten a la cristiana. Envidiosos”, se lee en la sección de comentarios.

Jessica, sin embargo, decidió festejar su logro y, además, contestar a todas las personas que criticaron su desempeño en la recta final de la competencia.

“Estoy feliz. Hoy me gané un 15, la puntuación máxima (...) lo hice con todo el corazón y toda la alegría, obviamente tiene sus consecuencias, aquí tengo esta bolsada de hielo, ahora se me inflamó la pierna, ahora no solo la rodilla, sino el músculo también se me inflamó”, mencionó. Es de recordar que durante su participación en el concurso, Cediel ha estado sufriendo dolencias en una de sus rodillas.

La modelo aseguró que su relación con Dios es personal, y que solo deja que la gente hable de sus creencias mientras ella sigue alimentando su alma y continúa trabajando y facturando.

“Mi relación con él, mi alabanza, mi oración, no han cambiado, sigue intacta todos los días de la vida. Que yo no se las comparta es diferente, porque sí he estado más enfocada en el tema del baile, el trabajo y demás, pero nunca se ha ido (...) Cuando uno está en la gracia del señor, eso se nota mi gente y que la gente que quiera juzgar y que quiera reírse y señalar, pues que se rían, que señalen y que digan (...) Yo estoy feliz, estoy trabajando, estoy facturando, estoy aprendiendo, estoy enfocada, mi familia está bien, o sea, no tengo porque estar mal”, agregó.