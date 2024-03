Jessica Cediel contó que recibió una ‘señal divina’ para tomar radical decisión

Jessica Cediel es una de las presentadoras más reconocida del país, y una de las celebridades con más críticas en redes sociales. Han sido tantas las ocasiones en las que ha sido víctima de comentarios negativos, que ella misma ha salido a defenderse y a responder los mensajes que le han dejado con el fin de atacarla.

La bogotana, en los momentos en los que ha tenido que contestarle a internautas, ha asegurado que lo único que le desea a quienes la insultan es mucha luz, y ha manifestado que solo busca enfocarse en lo positivo y en lo que verdaderamente le importa.

Justamente, hace días, en medio de las charlas que tiene con sus fanáticos, relató una curiosa historia. Tal y como contó, tuvo un sueño que hizo que concluyera que había llegado a ella una señal divina respecto a uno de los objetivos más grandes de su vida: convertirse en mamá.

Jessica Cediel sonó con ser mamá: esto pasó

A través de las historias de su cuenta de Instagram detalló que mientras dormía le llegaron pensamientos acerca de cómo sería ella en su rol de madre de familia. Describió la experiencia como chistosa, a pesar de haber sido caótica.

“Imagínense que esta mañana tuve un sueño súper raro y chistoso, igual fue bonito (...) soñé que tenía una niña, una hija, aunque ustedes no lo crean, yo tenía una hija (...) El problema es que yo tenía que cambiarle el pañal y bañarla, pero yo no sabía cómo hacerlo. Estaba muy nerviosa (...) yo cambié a los hijos de mis hermanas cuando eran bebés, entonces sí tengo experiencia con bebés”, inició relatando.

El caos, en su sueño, comenzó después, cuando la situación del cambio de pañal se salió de control. “Se me untaba la sábana de la cama, la ropa de ella. Me untaba yo. Después le quitaba todo y la tenía que bañar y se me vomitaba. Lo sentí tan real que me desperté”, recordó entre risas.

Según detalló, el sueño es una ‘señal divina’ para entender que, en definitiva, la ‘maternidad la está llamando’.

Es de recordar que fue en diciembre del 2021 que la conductora de televisión decidió congelar sus óvulos para prolongar sus posibilidades de ser madre en el futuro. En septiembre del 2023 mencionó que ya estaba lista para tener a su primer hijo o hija. “Siento que ya estoy en mi mejor momento emocional, personal, profesional y ya sentí que maduré en este sentido. Antes yo no sentía la necesidad de una familia, un bebé, un matrimonio, no (…) realmente quiero una persona que valga la pena”, dijo Cediel.