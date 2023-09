Jessica Cediel contó que quisieron ‘comprarla’ a cambio de camellos

Con ayuda de una galería de fotografías subidas a su cuenta de Instagram, la presentadora Jessica Cediel recordó el momento en que, en medio de un viaje, le ofrecieron comprarla a cambio de camellos. Aunque no reveló detalles de lo ocurrido, compartió fotos del momento en el que estuvo en Egipto.

“A veces la felicidad te despeina. Yo felizmente feliz. Les guste tanto, que me querían comprar con camellos”, redactó. Es de recordar que fue en noviembre del 2022 cuando la también modelo aseguró que se encontraba en Egipto.

“Y con ustedes, las pirámides de Egipto. Uno de los lugares más mágicos, imponentes y espectaculares que he tenido la fortuna de conocer. Gracias vida por esta experiencia. Que disfruten de estas fotos que con mucho amor guardé para ustedes. Pd: El motivo del viaje fue muy especial”, comentó por aquellos días.

También puedes leer: Exclusiva: Ariadna Gutiérrez estará actuando en ‘The Midway Point’

Tras la publicación de la historia de los camellos, Jessica reveló que está a tan solo días de tomar un viaje con destino a Colombia, sin embargo, reveló que será un viaje muy rápido por temas de trabajo. Dijo que luego de ello volverá a Estados Unidos, país en el que actualmente reside.

Jessica Cediel vuelve a hablar de su deseo de ser mamá: “No tengo novio, ni modo”

Nuevamente, Jessica Cediel se refirió a las intenciones que tiene de ser madre. A través de sus redes sociales, la presentadora colombiana habló del tema, luego de enterarse del sueño que había tenido su papá. Según contó, su padre le contó que había soñado que ella estaba encinta.

“Hoy mi papá me compartió que sonó algo muy bonito. Me dijo: mamita, soné que estabas embarazada de tu novio. Le dije: Gracias papito, pero imposible porque no tengo novio, ni modo de estar embarazada”, escribió.

Según contó, su padre le contó que había soñado que ella estaba encinta. Fotografía por: Instagram @jessicacedielnet

Aunque confirmó que no se está embarazada y de aclaró que no tiene ninguna relación sentimental, Jessica Cediel ha expresado su deseo de ser mamá. En medio de una conversación que sostuvo en el 2022, con la presentadora Eva Rey, la también modelo aseguró que quiere serlo y habló de la cantidad de hijos que quiere tener.

Te puede interesar: Amparo Grisales y Pipe Bueno regañan al doble de Diomedes Díaz: “no te confundas”

“Sí, claro. Los que Dios quiera. Nosotras somos tres y mi número ideal siempre es el tres, pero en este momento de la vida lo que Dios quiera y lo que él quiera. Que vengan sanos, eso es lo más importante (...) Ofertas hay muchas, pero hay que escoger a la persona indicada. Uno no le puede dar un hijo a cualquiera. Es formar familia, es la imagen paterna, es construir un hogar. Ese es el sueño que tengo en este momento de mi vida”, afirmó.

En diciembre del 2021, Cediel reveló que había decidido tomar la decisión de congelar sus óvulos.