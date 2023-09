Jessi Uribe y su clave del éxito: “canto como si me hubieran puesto los cachos”

Jessi Uribe reveló uno de los secretos que hacen que conecte con sus seguidores. El intérprete de Dulce pecado contó que, a la hora de cantar, vive las letras como si se tratara de su propia historia.

“Cuando canto lo hago como si me hubieran puesto los cachos mil veces. Creo que esa es la magia, saber interpretar, meterme en la película y sentirlo. Hay canciones que hieren y la gente las disfruta, pero si hay alguien con algo atravesado en el corazón, se le sale”, le dijo el esposo de Paola Jara a La Nación

El bumangués, que se presentará el 24 de septiembre en Costa Rica, también habló sobre el mismo tema con el portal de noticias de Teletica, otro medio del país centroamericano.

“Creo que es mi voz y mi forma de interpretar, amo cantar e interpretar, me preocupo por el show y eso la gente lo percibe, no solo es lo buenas que son las canciones (...) La gente, el mismo público, lo contagia a uno. Cuando canto una canción, veo la reacción de las personas. Si se identifican, si veo a alguien dolido, me refugio en eso y le pongo más sentimiento. Trato de interpretar para verlos a ellos disfrutar de las canciones”, explicó el artista.

Para Jessi Uribe es importante sentir las historias que cuenta en sus canciones. Así logra conectarse con sus fanáticos. Fotografía por: Redes sociales

Jessi Uribe le dio beso a una abuelita en tarima y la razón hizo llorar a sus fans

Y es que la conexión que tiene Jessi Uribe con sus fanáticos es enorme, de hecho, así lo demostró recientemente en uno de sus conciertos en Venezuela. El músico compartió, a través de sus redes sociales, el emotivo momento que vivió con una seguidora muy especial en Barquisimeto, en el vecino país. En medio de uno de sus conciertos, el músico subió al escenario a una abuelita que le trajo recuerdos de su familia. Antes de dedicarle una canción y unas palabras, Uribe le dio un beso en la boca a su fanática.

“No pude lograr que mi viejita viera mi éxito, mi Dios se la llevó antes, pero sé que cuando canto y pasan estas cosas ella baja y me acompaña en el escenario. Un beso hasta el cielo, mi Sarita”, escribió Uribe junto al video. La mujer que subió a la tarima a acompañar a Jessi logró captar la atención del artista por los gestos que le hacía desde el público. “Ven, que durante todo el concierto me has estado lanzando besos”, le dijo Jessi, invitándola al escenario. Con ayuda del equipo de trabajo del cantante, la mujer llegó a su lado.

Ya sobre la tarima, Aida y Jessi se abrazaron y se dedicaron palabras de admiración. “Amén, amén”, decía Uribe ante los buenos deseos de la mujer, a quien brindó otro momento especial: “Le voy a dedicar una canción, de esas canciones que ya nadie dedica porque ahora todo es puro perreo”, dijo el músico, antes de entonar Pídeme la luna.

El santandereano interpretó aquella canción al lado de la abuelita, bailó con ella y la abrazó todo el tiempo. Su seguidora, emocionada, se secaba las lágrimas de emoción, que brotaron cuando estuvo en el escenario con uno de sus cantantes favoritos.