Jessi Uribe sorprendió con afiladas pullas a varios colegas: “Estudien un poquito”

Jessi Uribe es uno de los cantantes de música popular y despecho más reconocidos del país. Muestra de lo anterior son las millones de reproducciones que acumulan sus canciones en las plataformas digitales, así como los tres Premios Nuestra Tierra que ha recibido en reconocimiento a su labor.

Entre sus éxitos más sonados destacan Dulce pecado y Matemos las ganas, así como aquellos en los que ha colaborado con Alejandro Fernández, Carin León, Pipe Bueno, Espinoza Paz, Paola Jara, Jhonny Rivera, entre otros artistas.

Es la primera vez que Jessi Uribe habla públicamente al respecto Fotografía por: Arturo Rodríguez

Pullas de Jessi Uribe a artistas rancheros en Colombia

La trayectoria musical del bumangués le ha convertido en toda una autoridad a la hora de hablar sobre el presente y futuro del género popular. Por esta razón fue invitado al más reciente episodio del podcast de Dímelo King.

En esta charla, el intérprete de 36 años se expresó sin filtro alguno sobre un tema que, evidentemente, le genera bastante incomodidad. Se trata de aquellos artistas que, según dijo, fingen para encajar en la estética de un estilo de música que no les apasiona.

Incluso, aseguró que ha estado tentado en revelar los secretos que hay detrás de algunos colegas suyos: “¡Si no le gustan los sombreros, para qué se pone sombreros montando a caballo? (...) ¡Cómo quisiera desenmascarar!”.

De igual manera, en una serie de preguntas que le hicieron a Jessi Uribe para las redes sociales del sello discográfico Wayti Records, hizo una recomendación bastante particular a quienes desean dedicarse a la música: “Todos los que están saliendo, que estudien un poquito y que aprendan a cantar un poquito más”.

Jessi Uribe lloró al recordar sus inicios

En otra conversación que sostuvo recientemente el santandereano, pero esta vez con el programa Día a Día, se mostró bastante conmovido a la hora de hablar sobre su lucha para llegar a ser un cantante famoso.

“Sigo siendo el mismo, la vida lo golpea a uno un poco y lo hace como más fuerte, lo hace madurar a uno también. Aunque sigo siendo un inmaduro por dentro. Soy, como siempre he sido, muy cariñoso y especial”, expresó, ante de parar un momento porque se le quebró la voz.

Posteriormente, Jessi Uribe recibió el consuelo de Carolina Cruz y Catalina Gómez, tras lo cual agregó: “Siento que me han pasado demasiadas cosas lindas en mi carrera y le doy gracias a Dios cada vez que veo esas cosas así de todo lo que he hecho porque lo he logrado con la gente porque también he sido muy guerrero para llegar a donde estoy, a pesar de tanta cosa que he pasado, la gente sabe y yo no soy solapado. La gente sabe todo lo que ha pasado en mi vida personal”.