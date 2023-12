Jessi Uribe se molestó por chisme que ronda en redes sociales y afecta su imagen

Jessi Uribe es uno de los cantantes de música popular con mayor éxito del momento, por eso la tarifa que cobra por cada presentación es superior a los 90 millones de pesos.

Así lo reveló en una reciente entrevista que brindó a La Kalle, emisora radial y televisiva, en la que también confesó cuánto cobran otros colegas suyos, como Jhonny Rivera y Luis Alberto Posada.

Jessi Uribe se hizo famoso tras convertirse en finalista de 'A otro nivel', al punto que luego se convirtió en jurado de 'Yo me llamo'. Fotografía por: Redes sociales

Jessi Uribe aclaró rumor que empaña regalo para sus fans

La confesión del artista de 36 años generó un fuerte rumor entre lo habitantes de Bucaramanga, ciudad donde nació y en la que se presentará próximamente junto a Paola Jara, su esposa.

Así lo comentó el propio Jessi Uribe a través de su cuenta de Instagram, en la que publicó un video para aclarar que dicha presentación es un regalo suyo para los bumangueses, y no un evento patrocinado por políticos u otras autoridades.

Además, dejó en claro que la entrada es gratuita y nadie está autorizado para cobrar dinero, ni recibir beneficio alguno, a cambio de ingresar al show de Navidad.

“Ojo, porque he escuchado muchos comentarios con respecto al ‘show’ de mañana. La verdad es algo que quería hacer para mi tierra, para mi Bucaramanga, para hacer homenaje a la música con la que crecí, a la gente del barrio. Es un regalo de parte mía, yo no les estoy cobrando, a ustedes no les están cobrando, ninguno de nosotros está cobrando nada, venimos completamente gratis. Estará ‘Pao’ también cantando conmigo una cumbia inédita que tenemos”, concluyó el músico.

¿Cuánto ganaba Jessi Uribe cuando era mariachi?

En una entrevista que brindó a Dímelo King, el esposo de Paola Jara reveló la cantidad de dinero que ganaba hace 20 años, cuando empezó a cantar siendo un adolescente.

“Me quedaban 10 lucas por serenata, pero yo era feliz. Porque yo, un chino de 15 años, semanalmente hacía 50 serenatas y me echaba 500.000 semanales. Para un niño de 15 eso era una belleza, entonces disfrutaba mucho. Ya luego empecé a cobrar más”, explicó.

De igual manera, Jessi Uribe contó que dejó los grupos de mariachis a los 22 años, con la intención de crecer musicalmente y alejarse de algunos aspectos negativos que conoció en la industria: “Quería cambiar, presentarme a realities... salir de esa zona (...) Una vez estaba en una discoteca y una mujer me echó un trago de aguardiente en los ojos porque no lo recibía. Ese día me sentí de lo peor, muy mal y hasta el momento no volví a trabajar de mariachi”.