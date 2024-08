Jessi Uribe respondió a chiste de Jhovanoty y explicó por qué usa pantalones ajustados

En mayo de 2023, el comediante Jhovany Ramírez, mejor conocido como Jhovanoty, manifestó que dejaría de imitar y hacer bromas sobre Jessi Uribe, teniendo en cuenta el problema que tuvo con él en aquella ocasión.

De acuerdo con lo expuesto por el humorista, una entrevista con el cantante no pudo salir al aire en televisión porque el músico no dio su permiso por escrito, al parecer, porque se habló sobre su exesposa y madre de sus hijos.

“¡Imagínese! Yo ahí detrás del jopo del otro dizque para que firmara un papel, para que autorizara una entrevista y no se pudo sacar en televisión porque el señor no firmó”, expresó Jhovanoty en Tropicana.

"Cuénteme qué paso Jessi, en qué momento se fraccionó nuestra relación”, fue el mensaje que Jhovanoty envió a Jessi Uribe en ese momento. Fotografía por: Instagram Tropicana

El curioso momento que protagonizaron Jhovanoty y Jessi Uribe

Tras casi año y medio de presentarse aquel episodio, el imitador y el cantante de música popular volvieron a mostrarse muy cercanos en una nueva charla que tuvieron, esta vez para la emisora La Kalle.

En esta conversación, Jhovanoty le aseguró a Jessi Uribe que nunca había vuelto a bromear sobre él ni a tomarlo como referencia en sus presentaciones. Sin embargo, los compañeros del también locutor mostraron en vivo las pruebas de que esto no es así, pues hace poco hizo un chiste sobre los ajustados pantalones que usa el bumangués en sus presentaciones.

El intérprete de Dulce pecado no se quedó callado ante los cuestionamientos y justificó la razón por la que no utiliza prendas holgadas en sus conciertos: “No soy capaz de cantar con un pantalón ancho porque, desde los 14 años, soy mariachi y ellos usan los pantalones apretados. No soy capaz de subirme a un escenario con pantalón ancho y tenis, siempre con botas y pantalón ajustado“.

Fue entonces cuando Manuela Cardona, integrante del equipo de La Kalle, propuso que ambos cambiaran de pantalones. Lo inesperado para el público de la emisora es que, sin pena, Ramírez y Uribe accedieron a la solicitud frente a las cámaras.

El momento, que quedó inmortalizado en redes sociales, despertó una gran cantidad de reacciones entre aquellos que se divirtieron: “Jessi Uribe es un amor y se le notó en esta entrevista”, “me la gocé de principio a fin, me hicieron reír mucho”, “las diferencias es mejor resolverlas de esta manera” y “no me pude concentrar por ver las piernotas que tiene Jessi”.